Da Isabella Ferrari ad Alessandro Barbero, torna il Festival del Teatro Antico di Veleia – AUDIO

«Un’edizione molto speciale del Festival di Teatro Antico di Veleia rinnova nel 2023 la dimensione, mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco, del rito civile di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo”. Con queste parole Paola Pedrazzini, direttrice artistica del Festival di Teatro Antico di Veleia, presenta la nuova edizione di uno degli appuntamenti culturali più amati dai piacentini.

“Il foro di Veleia diventerà Tebe per la prima nazionale dell’Edipo diretto da Marco Baliani e realizzato nell’alveo di “Fare Teatro” (il corrispondente teatrale del progetto “Fare Cinema” con Marco Bellocchio), mentre gli spettatori, divisi in piccoli gruppi, attraverseranno l’area archeologica seguendo l’immaginifico viaggio di Anchise nel nuovo spettacolo itinerante (un’altra prima nazionale per il festival) scritto, diretto e interpretato dal regista argentino César Brie”.

“La ricerca e il dialogo tra differenti forme artistiche contraddistingue il trittico, costruito in collaborazione produttiva con la Filarmonica Arturo Toscanini e ispirato al mito classico, che vedrà sulla scena veleiate tre monodrammi per attori affidati a Isabella Ferrari, Massimo Popolizio ed Elio De Capitani e orchestra, tutti firmati da Silvia Colasanti, la compositrice italiana vivente più affermata sulla scena internazionale”.

“Prosegue con le “interviste impossibili” l’originale ricerca drammaturgica del geniale “scompositore” di parole Stefano Massini con il suo inedito dialogo con i fantasmi del mondo antico e sarà la prima volta a Veleia per una delle voci più significative del teatro di narrazione, Ascanio Celestini, che presenta al festival una sua personale riscrittura del mito, Le Nozze di Antigone“.

“Felice, infine, di rinnovare la virtuosa collaborazione con l’attesissimo Alessandro Barbero in un viaggio attraverso la nostra storia, alla ricerca del significato di “democrazia”, la parola di origine greca che attraversa tutta la nostra storia, dall’Antichità ad oggi”.

CALENDARIO SPETTACOLI

Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 giugno – ore 21.30

FARE TEATRO E BOTTEGA XNL presenta

EDIPO

Prima nazionale

Martedì 27 giugno – ore 21.30

ISABELLA FERRARI

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI in

ARIANNA, FEDRA, DIDONE

Evento speciale per il Festival di Veleia

in collaborazione con il Festival Toscanini 2023

Mercoledì 28 giugno – ore 21.30

ASCANIO CELESTINI in

LE NOZZE DI ANTIGONE

Giovedì 29 giugno – ore 21.30

STEFANO MASSINI in

INTERVISTE IMPOSSIBILI

Evento speciale per il Festival di Veleia

Sabato 1° luglio – ore 21.30

ALESSANDRO BARBERO in

LA DEMOCRAZIA NEI SECOLI

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 luglio – ore 21.30 e ore 23.00

CÉSAR BRIE in

ANCHISE

Primo Studio

Prima nazionale

Mercoledì 12 luglio – ore 21.30

ELIO DE CAPITANI

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI in

ARIANNA E IL MINOTAURO

Evento speciale per il Festival di Veleia

in collaborazione con il Festival Toscanini 2023

Venerdì 14 luglio – ore 21:30

MASSIMO POPOLIZIO

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI in

ORFEO

Flebile queritur lyra

Evento speciale per il Festival di Veleia

in collaborazione con il Festival Toscanini 2023

BOTTEGA XNL

Bottega XNL è il nuovo progetto di teatro e cinema di XNL Piacenza, ideato e diretto da Paola Pedrazzini. Trova la sua collocazione al secondo piano di Palazzo XNL (di proprietà di Fondazione di Piacenza e Vigevano) che diviene sede di Fondazione Fare Cinema (presidente Marco Bellocchio) e dell’Istituto di Teatro Antico dell’Emilia-Romagna che promuove il Festival di Veleia.

Bottega XNL è un luogo in cui grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani Allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’. Ispirata alle antiche botteghe rinascimentali, l’incontro fra maestri e allievi e l’apprendimento si realizzano attraverso progetti di alta formazione Fare Cinema e Fare Teatro che consistono nella produzione di opere (teatrale e cinematografica) originali presentate in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia e al Bobbio Film Festival, attivando un virtuoso circuito formazione-produzione-fruizione artistica.

L’edizione 2023 di Fare Teatro vede come “Maestro di Bottega” Marco Baliani, che insieme agli allievi e a grandi professionisti come Emanuela Dall’Aglio realizza un’inedita versione di Edipo da Sofocle, in scena in prima nazionale al Festival di Veleia il 23, 24 e 25 giugno.

PREMIO FESTIVAL DI TEATRO ANTICO DI VELEIA

IX edizione

Il Premio dedicato ai protagonisti del Festival di Teatro Antico di Veleia sarà una preziosa litografia a tiratura limitata del Maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2023 del Festival.

Gianfranco Asveri

Annoverato dal Sole 24Ore tra i dieci pittori italiani emergenti, ha ottenuto consensi di pubblico e critica in numerose mostre personali in Italia e all’estero.

Dopo un periodo iniziale in cui si è espresso con un linguaggio figurativo tradizionale, a partire dagli anni Ottanta la sua pittura è approdata a un gesto più istintivo e personale, ricco di colore e di materia, vicino all’espressionismo dell’Art Brut. Rappresentante di uno stile pittorico fortemente istintuale ed emotivo, Asveri aggredisce la superficie con un gesto prepotente e primitivo, che lascia tuttavia convivere con altre matrici espressive meno percettibili, memoria di immagini artistiche.

Con un afflato profondo e vitale, la pittura di Asveri scaturisce dall’osservazione del reale a partire dagli animali che l’artista raccoglie e cura e con i quali vive sulle colline piacentine.

DOPOTEATRO ENOGASTRONOMICO

Al termine di ogni spettacolo, il salumificio La Rocca di Castell’Arquato, l’Azienda agricola Fabrizio Camorali e Tollara Vini offriranno al pubblico e agli artisti una degustazione di vini e salumi piacentini.

Il dopo-teatro enogastronomico si inserisce nel progetto di turismo culturale sotteso al festival di teatro antico, che contempla, tra i suoi valori, anche quello dell’aggregazione

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana.

In caso di maltempo sulle pagine Facebook e Instagram del Festival saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli.

VELEIA RAGAZZI

Una sezione del Festival di Teatro Antico di Veleia dedicata a bambini e adolescenti con percorsi laboratoriali, diversificati in base all’età, progettati per sviluppare, attraverso i meccanismi del gioco e dell’arte, la relazione empatica e la creatività nei più giovani e per avvicinarli, con codici adeguati, al patrimonio culturale e artistico su cui sono fondate le nostre comuni radici classiche e mediterranee.

SABATO 15 LUGLIO – ore 15.00-17.00

Patatrac

La rottura della forma

Laboratorio di creatività

a cura dell’artista Gianfranco Asveri

Destinatari: bambini dai 5 ai 7 anni

Gianfranco Asveri, artista di fama internazionale, con vocazione pedagogica unica, sarà il “maestro di fantasia” dei piccoli partecipanti in un percorso laboratoriale capace di stimolare la creatività.

DOMENICA 16 LUGLIO – ore 10.00-13.00

A Veleia abitano le ninfe!

Laboratorio di teatro e archeologia

a cura di Arti e Pensieri e Davide Villani

Destinatari: bambini dai 6 ai 9 anni

Ascoltiamo l’oracolo della sorgente e lasciamoci trasportare dai racconti dell’Eneide! Un workshop di archeologia e teatro con un approccio giocoso e gioioso alle due discipline.

DOMENICA 16 LUGLIO – ore 14.30-17.30

L’ORACOLO DELLA FONTE E IL FATO DI ENEA

Laboratorio di teatro e archeologia

a cura di Arti e Pensieri e Davide Villani

Destinatari: ragazzi dai 10 ai 14 anni

Un pomeriggio a Veleia in compagnia degli archeologi, di un attore e…di Virgilio! Spettacolo e workshop di espressività teatrale e archeologia alla scoperta di Enea, lo “straniero”.