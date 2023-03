Piacenza, che tegola! Multa e squalifica per Cesarini dopo i fatti di Sesto S. Giovanni

Il capitano del Piacenza, Alessandro Cesarini, è stato squalificato per un turno e multato di quattromila euro in relazione alla gara dello scorso 4 dicembre in casa della Pro Sesto.

Come si legge nel dispositivo, Cesarini “all’epoca dei fatti, calciatore tesserato presso la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 4.12.2022, al termine della gara Pro Sesto – Piacenza valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C nel corso della quale aveva rivestito il ruolo di capitano, acconsentito e, comunque non impedito, che tutti i componenti della propria squadra in campo, obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare con gli stessi un’interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l’intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie”.

Per la stessa ragione, ammenda anche per l’allora presidente Roberto Pighi e per il responsabile dei rapporti con la tifoseria, Francesco Fiorani. Questo il testo integrale del dispositivo.