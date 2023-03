Si accascia a terra sul marciapiede, passante interviene col defibrillatore ma per lei non c’è nulla da fare: muore 65enne. I fatti sono accaduti questa mattina in via Leonardo Da Vinci. La donna, 65 anni, stava camminando lungo il marciapiede quando si è accasciata a terra, priva di sensi.

Gli altri passanti hanno subito dato l’allarme, mentre uno dei presenti è intervenuto utilizzando uno dei defibrillatori presenti in zona. Poco dopo, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme alla polizia, richiamata dal codice blu. Le manovre di rianimazione sono proseguite a bordo dell’ambulanza ma purtroppo per la 65enne non c’è stato nulla da fare.