“Prendersi cura, la non autosufficienza e gli anziani a Piacenza”, lunedì incontro alla Cgil

Anziani non autosufficienti: com’è lo “stato dell’arte” a Piacenza? E’ previsto per lunedì 25 marzo alle ore 15:30 l’incontro “Prendersi cura, la non autosufficienza e gli anziani a Piacenza” promosso dallo Spi Cgil di Piacenza con la partecipazione dei Servizi Sociale del Comune di Piacenza e dell’Ausl di Piacenza e con la collaborazione dell’Auser regionale.

Si tratta di un dibattito a seguito della proiezione, aperte a tutti, del film-documentario “Care seekers, in cerca di cura” della regista Teresa Sala, che sarà presente alla tavola rotonda a cui parteciperanno Claudio Malacalza, segretario Spi Cgil Piacenza, Ivo Bussacchini, segretario Cgil Piacenza, Mirella Losi della Segreteria Spi Piacenza, Marzia Dall’Aglio, segretaria Spi Emilia-Romagna, Anna Salfi, della presidenza Auser regionale e con la partecipazione di Eleonora Corsalini, direttrice attività socio-sanitarie Ausl Piacenza e Luigi Squeri, direttore servizi sociali Comune di Piacenza.