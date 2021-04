Che cuore il Fiorenzuola! Arrondini regala la vittoria all’ultimo secondo

Che carattere questo US Fiorenzuola che, tra le mura amiche del “Comunale“, supera in extremis il Rimini per 3-2 e porta a casa una vittoria fondamentale. Match molto intenso ed esplosivo fin dai primi minuti, con i rossoneri che si portano in vantaggio al 8′ grazie al solito Bruschi. La ripresa è al cardiopalma: prima il Rimini agguanta il pareggio con Pupeschi; poi, Perseu raddoppia per i locali al 67′, ma al 90′ Ambrosini trova di nuovo il pari. Il 2-2 sembra ormai essere scritto, quando all’ultimo secondo di gioco Perseu crossa al centro una punizione dall’out di sinistra per Stronati che fa la sponda, servendo Arrondini che a tu per tu con Scotti non fallisce, bissando il punteggio sul 3-2.

I rossoneri di Tabbiani rimangono primi a 58 punti appaiati con i toscani dell’Aglianese, ma aumenta il gap con la terza in classifica Lentigione (5 punti).

La partita

Secondo tempo

95′ Finisce qui! Un Fiorenzuola mozzafiato agguanta la vittoria al 94′ e batte 3-2 il Rimini.

95′ Che cuore del Fiorenzuola! Perseu butta in mezzo una punizione dalla distanza alla disperata ricerca del gol, Stronati fa la sponda di testa per Arrondini che fa 3-2 e regala la vittoria ai rossoneri.

90′ Pareggio del Rimini in extremis! Palla raccolta al limite dell’area da Ambrosini, che complice una deviazione rossonera spiazza Battaiola.

87′ Fuori Bruschi per Carrara. Tabbiani schiera 5 difensori per salvaguardare il risultato.

86′ Tiro di Michelotto con il mancino a girare, ma è facile preda di Scotti.

84′ Scotti miracoloso! Conclusione di Bruschi dalla distanza, il numero 1 del Rimini vola e devia la palla sulla traversa salvando il risultato.

81′ Bruschi servito da Perseu si incunea in area, salta un giocatore, cade e viene ammonito per simulazione. La decisione sembra essere giusta.

79′ Nel Fiorenzuola entra Michelotto per Tognoni; nel Rimini Ambrosini sosituisce Nanni. I romagnoli provano il tutto per tutto alla disperata ricerca del pareggio.

78′ Occasionissima per il Fiorenzuola: Olivera verticalizza per Tognoni che scende sulla fascia destra, alza testa e serve al centro Bruschi, che però è anticipato da Ricciardi che spedisce in corner.

74′ Seconda sostituzione operata da Tabbiani: fuori Oneto per Arrondini.

67′ Raddoppio del Fiorenzuola! Stronati recupera palla sulla corsia di sinistra, serve al centro Perseu che non sbaglia. 2-1

65′ Cambio tra le fila del Rimini: esce Arlotti per crampi ed entra Nigretti.

58′ Pareggio del Rimini! Calcio d’angolo battuto dalla sinistra, Pupeschi è lasciato solo al centro dell’area e di testa supera Battaiola.

57′ Intervento scivolato di Potop che mette in corner.

56′ Ancora conclusione di Tognoni, ma il suo tiro è debole.

53′ Stronati devia in corner una punizione degli ospiti battuta dalla out di sinistra. E’ corner

51′ Grande azione di Tognoni che entra in area dalla destra, scarica un diagonale potente verso la porta di Scotti, ma il capitano del Rimini compie un intervento prodigioso.

45′ Inizia la ripresa al “Comunale”.

Primo tempo

48′ Finisce 1-0 in favore del Fiorenzuola la prima frazione di gioco. Partita esplosiva e ricca di capovolgimenti di fronte in questo primo tempo.

46′ Punizione da mattonella interessante per Bruschi: ci prova con il destro, ma la palla termina alta di un soffio.

45′ Fiorenzuola pericolosissimo: Stronati cambia fronte di attacco per Tognoni, che crossa al centro, dove Bruschi complice una deviazione avversaria colpisce il palo.

42′ Occasione per il Rimini: Vuthaj allarga sulla destra per Arlotti, che rientra sul destro e prova il tiro a giro. Battaiola si distende e neutralizza il pericolo.

38′ Grande partita fino a questo momento di Stronati: il numero 8 sfrutta una finta di Bruschi per liberarsi per il tiro, ma Scotti dice no.

35′ Stronati apre sulla sinistra per Bruschi, che rientra sul destro e prova il tiro a giro con Scotti che vola e devia in corner.

34′ Punizione dai 40 metri per il Rimini. Ricciardi la mette in mezzo, ma Battaiola si allunga e para in presa.

32′ Partita ricca di capovolgimenti di fronte. Entrambe le squadre pressano molto alte e tengono alta l’intensità.

27′ Potop atterra un avversario in area. Casolla si presenta sul dischetto, ma Battaiola si distende con la mano sinistra smanaccia in corner.

23′ Azione personale di Stronati che salta due giocatori, poi prova la conclusione dalla lunga distanza, ma Scotti è sulla traiettoria. Risponde subito il Rimini con Ricciardi, ma Battaiola risponde presente.

21′ Terzo calcio d’angolo per i romagnoli.

19′ Grande azione corale dei locali: Stronati riceve in area da Bruschi, è atterrato, ma il direttore di gara non concede il rigore.

17′ Tognoni porta a casa un calcio d’angolo sulla destra. Bruschi cerca Stronati, ma il Rimini riesce ad allontanare il pericolo.

15′ Padroni di casa in possesso palla con i biancorossi che pressano alto.

10′ Ammonito Potop. Brutto infortunio al piede per Crotti, che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Cavalli, con Potop che si sposta sulla sinistra.

8′ Vantaggio del Fiorenzuola! Rimessa lunga di Olivera dall’out di destra per Oneto, che appoggia corto per Bruschi che non sbaglia e sigla il suo diciannovesimo gol in stagione. 1-0

5′ Doppio angolo per gli ospiti

4′ Tiro in porta di Arlotti, ma è facile preda di Battaiola

1′ Iniziata con qualche minuto di ritardo la partita del “Comunale”

Le formazioni ufficiali

US Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Potop, Ferri, Crotti; Zaccariello, Perseu, Stronati; Tognoni, Oneto, Bruschi. All. Tabbiani.

Rimini (3-5-2): Scotti; Nanni, Pupeschi, Canalicchio; Pecci, Ricciardi, Sambou, Simoncelli, Arlotti; Vuthaj, Casolla. All. Mastronicola.

CLICCA QUI per il prepartita