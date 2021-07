Chiavenna Landi, furgone abbatte il muro di una casa dopo lo scontro con un’auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi nell’incidente stradale avvenuto tra la Strada Provinciale 587 per Cortemaggiore e quella per Saliceto.

Il furgone ha sfondato il muro di un porticato della casa con la parte anteriore del mezzo. Sul posto per i rilievi del fatto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118.