Super Carini alle Olimpiadi: record personale e semifinale raggiunta

Grandissima prova per il nuotatore piacentino Giacomo Carini che questa mattina, 26 luglio, in vasca alle Olimpiadi di Tokyo nei 200 metri farfalla, ha staccato il pass per le semifinali in programma domattina (ore 4:35 italiane). Carini, cresciuto nella Vittorino da Feltre e che nuota con i colori delle Fiamme Gialle, ha inoltre ritoccato il proprio primato personale, firmando il decimo tempo assoluto delle quattro batterie con 1.55.33. Sicuramente un impatto super da parte dell’atleta classe 1997 alla competizione più importante per uno sportivo.

“Me la voglio giocare – ha spiegato Carini al termine della gara -. Chiaro, questo scambio tra mattina e pomeriggio sarà difficile ma cercherò di recuperare al massimo. Con l’Olimpiade ho una sorta di conto in sospeso, sono già contentissimo di esserci arrivato. Vediamo domani mattina cosa succede”.