Incidente in A21, chiusa temporaneamente la tangenziale di Piacenza: uscita obbligatoria sulla Statale 10 per Cremona

A causa di un incidente stradale in autostrada A21 per chi viaggia sulla strada statale 725 “Tangenziale di Piacenza” in direzione Piacenza sud/innesto autostradale, è stata disposta l’uscita obbligatoria nei pressi allo svincolo per SS10/Cremona.

La modifica temporanea alla circolazione si è resa necessaria per consentire la gestione dell’evento occorso sul tratto autostradale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.