Coltello alla mano rapina un passante facendosi consegnare la collanina, rintracciato e arrestato in pochi minuti

Coltello alla mano rapina un uomo, arrestato. I fatti sono accaduti ieri sera. La Squadra Volante della Questura di Piacenza ha arrestato in flagranza di reato di un cittadino straniero pregiudicato, autore di una rapina aggravata dall’uso di un coltello a danno di un cittadino anch’egli straniero.

A seguito della segnalazione proveniente dalla vittima, che in stato di agitazione chiedeva aiuto al 113 perché era stato appena minacciato con un coltello e poi rapinato della propria collanina nella zona di Via Conciliazione, le Volanti sono intervenute tempestivamente e hanno fermato un soggetto corrispondente alla descrizione, riuscendo immediatamente a rinvenire la refurtiva, poi restituita all’avente diritto.

Il soggetto, inoltre, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, motivo per il quale è stato segnalato.

L’autore del reato è stato pertanto arrestato per rapina aggravata e condotto al carcere delle Novate.

Sono in corso approfondimenti circa la posizione sul territorio nazionale dell’arrestato che potrà essere espulso una volta cessate le esigenze di Giustizia.

Il pronto intervento delle Volanti, anche in questa circostanza, ha permesso di arginare immediatamente la pericolosità sociale dell’indagato, impedendo che lo stesso si desse alla fuga o commettesse ulteriori reati, nonché di restituire alla vittima il bene sottratto.