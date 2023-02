Chiuso a chiave nel garage di una palazzina, i vicini sentono le grida d’aiuto e chiamano la polizia: 75enne salvato, indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa sia realmente accaduto in una palazzina di Roncaglia. I fatti sono accaduti questo pomeriggio, 9 febbraio. Alcuni residenti avrebbero udito urla, grida d’aiuto e rumori provenire da una stanza chiusa nelle cantine dell’edificio e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia che hanno chiesto ai proprietari di casa di aprire la porta della stanza All’interno era presente un uomo di circa 75 anni, la stanza pare fosse chiusa dall’esterno. Cosa ci faceva quell’uomo chiuso a chiave in quella stanza? Da quanto tempo era segregato? Queste le domande a cui la polizia, insieme alla procura, stanno cercando di dare risposta. Pare proprio che l’uomo “vivesse” in quello stanzino, lontano dalla famiglia originaria dell’Est Europa e composta anche dalla moglie del 75enne. L’uomo è stato affidato alle cure del 118.