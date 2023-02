Volley, Serie B2 – Trasferta bolognese per il Fumara Everest: sabato l’appuntamento è a Persiceto

Il Fumara Everest atteso da Calanca Persiceto: per le biancoblu di coach Mazzola l’appuntamento è fissato per sabato alle 21 per la prima delle due trasferte bolognesi del girone di ritorno. Il morale in casa MioVolley non può che essere elevato visto il ruolino di marcia finora impeccabile ed un appuntamento che arriva dopo la rotonda, ma per nulla scontata, vittoria su Collecchio.

Galaxy ha avuto una crescita degna di nota durante il corso di questo campionato: non era assolutamente la squadra che abbiamo incontrato ad inizio anno. A prescindere dall’essere titolare o no, la partita doveva essere affrontata con convinzione e determinazione, così come abbiamo fatto, anche se a tratti.

La partita con Persiceto, attualmente al penultimo posto in graduatoria, non deve comunque essere sottovalutata. Per continuare a marciare a pieno ritmo e mantenere un ruolino di marcia unico nel suo genere.