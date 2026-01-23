Chiusure domenicali, Molinari (Cgil): “Iniziamo da qui, ma occorre una trasformazione sociale che metta al centro le persone”

“Mi permetto un contributo, come CGIL-FLAI Piacenza. Il decreto Monti del 2011, che ha di fatto liberalizzato le aperture a qualsiasi ora e giorno per supermercati ed esercizi commerciali, non ha coinvolto solo la Grande Distribuzione organizzata, ma tutta l’industria alimentare del fresco (ecco la ragioni dell’ intervento, anche ai Lavoratori dell’industria alimentare viene richiesto il lavoro festivo), i trasporti e non da ultimo ha cambiato il volto delle nostre città”. Inizia così la nota di Fiorenzo Molinari (Flai Cgil).

LA NOTA DI MOLINARI (CGIL)

La nostra Italia ha una Costituzione basata su due principi fondanti : Democrazia e Lavoro .

Democrazia , sappiamo tutti il perché, tuttavia, non fa male ricordare che il Lavoro non produce solo “merci a mezzo di merci”, ma produce Persone, rassegniamoci il Lavoro resta la principale esperienza di socializzazione e formazione, oltre alla scuola, che la società ci consegna.

Visto che siamo fondati sul Lavoro e non sul consumo la CGIL FLAI di Piacenza, senza prudenza alcuna è a sposare la tesi proposta dalla COOP, ma non dalla sua visione meramente utilitaristica: “le chiusure domenicali ci premetterebbero un risparmio annuo…”, ma da una visione civilistica. Nel “Tempio” non vogliamo il banchetto dei commercianti, ma le ragioni dalla Persona in quanto “umana”, ci rifacciamo ad Antonio Genovesi non a Adam Smith, puntiamo ad un economia Civile non Utilitaristica.

Se ruotiamo il nostro punto di osservazione e guardiamo la nostra società, notiamo che non troviamo il medico nemmeno nei prefestivi, mentre i supermercati sono aperti anche a Natale. Una volta a Piacenza si diceva: ogni cento passi una Chiesa ora ogni cento passi un supermercato e sempre aperto, ma davvero è questo che ci serve per progredire come comunità, ambiente e ambire a diventare, Città della Cultura?

Tuttavia non sono ingenuo, debbono essere introdotte regole anche per il commercio on line ( es, alla domenica anche i corrieri debbono stare a riposo, una diversa tassazione, ecc…) . Cosa voglio dire; per una Lavoratrice ( nella GDO sono soprattutto donne ) riposare alla domenica rimane estremamente diverso che farlo un altro giorno alla settimana, è alla domenica che ho rapporti sociali con figli, marito, amici ( come diceva la Lavoratrice intervistata ) e posso vivere appieno i rapporti sociali.

Questa è esattamente la vera sfida che abbiamo di fronte: una Ricomposizione Sociale, non sulla base della sommatoria aritmetica delle rivendicazioni utilitaristiche di ogni associazione di rappresentanza propone, visto che sposa Interessi parziali, ma un progetto di trasformazione della società che metta al centro le Persone; pertanto Iniziare dalla chiusura dei supermercati alla domenica e nei festivi è indubbiamente un ottimo punto di partenza.

