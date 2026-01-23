Volley – Regional Day Emilia Romagna: sono quattro le atlete VAP convocate

Nuova tornata di convocazioni per la Volley Academy Piacenza che soltanto domenica scorsa a Forlì ha visto quattro giocatrici – tre under 16 e una under 14 – rispondere alla chiamata del selezionatore regionale Nello Caliendo. Mercoledì 28 gennaio a Soliera (Modena) è prevista un’altra chiamata, questa volta per il Regional Day Femminile.

Protagoniste saranno proprio le atlete VAP che già avevano partecipato all’allenamento della selezione regionale: all’allenamento condotto con la supervisione di coach Marco Mencarelli saranno presenti Hillary Uwadiae, Matilde Muzzu, Giulia Tencati (2011) e Virginia Casella (2012).

Uwadiae, Muzzu e Tencati sono attualmente impegnate con la formazione under 16 VAP che partecipa al campionato regionale di categoria e alla serie C che in queste settimane osserverà un turno di stop. Per Casella, la più giovane del gruppo di convocate della Academy, duplice impegno con l’under 14 regionale e il campionato di Prima Divisione.

