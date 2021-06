Chrysta Bell, la musa di David Lynch, nobiliterà l’Estate Farnese il 25 giugno

Importante e davvero straordinario appuntamento domani, venerdì 25 giugno alle 21,30 all’Estate Farnese. In scena Chrysta Bell, la musa del grande regista David Lynch che la volle addirittura come per interprete dell’agente speciale Tamara Preston in Twin Peaks nel 2017. La sua voce ipnotica e la sensualità del suo corpo hanno fatto di lei una Divina del nostro tempo. Insieme a Marc Collin (Nouvelle Vague) presenteranno “Strange as Angels”, un progetto musicale dedicato alla musica dei Cure.

Chrysta Bell

La produzione di Collin crea un nuovo percorso in questa collaborazione ispirata, dando un nuovo significato alle parole e agli arrangiamenti musicali di Robert Smith. Il duo esplora quasi tutti gli album dei Cure in ordine cronologico, coprendo i successi (Just Like Heaven, Friday I’m In Love) e brani più profondi (Drowing Man).

L’intensa ed emozionante scrittura di canzoni di Robert Smith riceve una nuova vita. La storia della collaborazione di Chrysta Bell con David Lynch (incluso Twin Peaks: The Return), la sua angelica bellezza dalla sfumature retrò e la flessione stilistica dal continuum spazio-temporale, conferiscono una profondità cinematografica alle sue esibizioni, costringendo Collin a esplorare il potenziale solista della sua musica ispiratrice immaginando arrangiamenti che fossero un ponte tra i mondi di Lynch e The Cure.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle Klimt’s ladies promossa da Fedro.