Addio a Enrico Prati, fondatore della storica azienda Cadey

Addio a Enrico Prati, fondatore della celebre azienda Cadey, specializzata in prodotti per la cura della persona. L’imprenditore si è spento ieri, 23 giugno, all’età di 90 anni. Lascia la moglie, Arabella, e due figli, Massimo e Federica. L’azienda era nata nel 1960 e Prati l’aveva guidata fino al 2012, anno in cui è avvenuta la cessione al gruppo Manetti & Roberts.

Un’azienda di successo, a cui si legano prodotti che hanno scritto la storia della cosmetica italiana, a partire dalle creme solari Bilboa.

Grande commozione tra i dipendenti delle sue aziende e nel mondo imprenditoriale piacentino.