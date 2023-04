Cibi mal conservati e locali umidi, irregolarità in due mense ospedaliere

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale presso le mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie.

A Piacenza due mense sono risultate irregolari. In una di queste i carabinieri hanno rilevato presenza di umidità, tale da causare anche il distacco di alcune zone di intonaco. Al legale rappresentante i militari hanno notificato la diffida a porre rimedio alla situazione.

In un’altra mensa, invece, i carabinieri hanno trovato cibo conservato non correttamente: nello specifico alcuni alimenti erano stoccati a temperature non idonee, diverse rispetto a quelle indicate in etichetta. Al responsabile di questa mensa i militari hanno comminato una sanzione di 2 mila euro.