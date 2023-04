Rugby – Roberto Fulgoni è il nuovo Direttore Sportivo di Sitav Lyons

Sitav Rugby Lyons comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto Fulgoni per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del club a partire dalla prossima stagione sportiva. Per Fulgoni si tratta di un ritorno all’interno della società bianconera, dove da giocatore scese in campo 86 volte con la maglia della prima squadra marcando 10 mete in totale. Fulgoni prende il posto di Stefano Nucci, che ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo di Sitav Rugby Lyons dal 2001 al 2015 e dal 2018 a giugno 2023, quando terminerà il suo incarico in Via Rigolli. Il nuovo Direttore Sportivo è già al lavoro in vista della prossima stagione, affiancato da Nucci in pieno spirito di collaborazione necessario per un passaggio di consegne così delicato.

La carriera di Roberto Fulgoni

Piacentino classe 1953, Roberto Fulgoni si è fatto strada nel Rugby Italiano come tecnico e dirigente, ricoprendo ruoli prestigiosi e affermandosi come uno dei dirigenti più longevi e vincenti dell’Italia Ovale. Il primo ruolo importante è arrivato all’Amatori Rugby Milano, entrando nello staff tecnico di Marco Bollesan e contribuendo a riportare il club in Serie A negli anni ‘80. L’apice della sua carriera coincide con il periodo al Milan Rugby, prima come tecnico e poi come dirigente e Direttore Sportivo, con cui conquista 4 Scudetti e una Coppa Italia a inizio anni ‘90.

Dopo la grande cavalcata con lo storico club milanese, Fulgoni ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo anche al Piacenza Rugby e al CUS Milano, prima di ricoprire, dal 2013, il prestigioso ruolo di Responsabile dell’Accademia U18 di Milano. Il ruolo Federale è proseguito fino alla scorsa stagione sportiva, quando dal giugno 2022 ha terminato la sua collaborazione con il Centro di Sviluppo Federale di Milano.

Il Presidente Guido Pattarini saluta Stefano Nucci

“Non ringrazierò mai abbastanza Stefano per tutto ciò ha dato a questa società, di cui fa parte da ormai 50 anni, prima da giocatore, poi da dirigente e infine come Direttore Sportivo. Rimarrà sempre una figura importante per la famiglia bianconera, rimarrà sempre coinvolto nelle nostre attività e sarà il nostro primo tifoso. All’inizio della stagione ci ha comunicato che sarebbe stato il suo ultimo anno, essendosi trasferito da Piacenza per lui era sempre più difficile seguire con il giusto impegno la squadra, dando però la massima disponibilità per favorire il passaggio di consegne con il suo successore.”

Passaggio di consegne

“Roberto Fulgoni rispondeva perfettamente al profilo che stavamo cercando: un uomo con grande esperienza nel mondo del rugby italiano, conosciuto e rispettato da tutti, che negli ultimi anni ha visto passare tra le sue mani tanti giovani talenti arrivati ai vertici del rugby italiano e in Nazionale, e che conosce molto bene l’ambiente piacentino e più in generale del Nord-Ovest. Un altro grande fattore che ci ha convinto a puntare su Roberto è stato il suo legame con la nostra società: Io l’ho conosciuto quando era giocatore della Prima squadra e io solo un ragazzino, e oggi lo ritrovo come mio più stretto collaboratore.