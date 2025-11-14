Trespidi: “Da parte della giunta gestione improvvisata della mobilità ciclabile e poca sensibilità ambientale”

«Che questa giunta non abbia una reale sensibilità ambientale è ormai evidente, ma ciò che sta accadendo a piazzale Genova dimostra che non c’è limite al peggioramento della situazione. Sul lato opposto del liceo Respighi, la pista ciclabile risulta improvvisamente interrotta da un cartello di cantiere, pur in assenza di qualsiasi intervento in corso. Nessuna segnalazione, nessuna spiegazione: solo un ostacolo che obbliga i ciclisti a immettersi direttamente sulla carreggiata, mettendo a rischio la propria sicurezza». Lo segnala Massimo Trespidi, consigliere comunale della lista civica Barbieri-Liberi.

«Non è la prima volta che la gestione delle infrastrutture ciclabili cittadine appare improvvisata e priva di logica. In molti tratti, la mancanza di controlli consente la sosta selvaggia, costringendo chi si muove in bicicletta a continui slalom tra auto parcheggiate e segnaletiche incoerenti. È inaccettabile che a due passi dal centro storico, in un’area frequentata ogni giorno da studenti e famiglie, si registri un livello di incuria così evidente».

Trespidi aggiunge: «A rendere la situazione ancora più grave è il fatto che, da quando si è insediata questa amministrazione di centrosinistra, non è stata realizzata alcuna nuova pista ciclabile. Una scelta che smentisce nei fatti ogni dichiarazione d’intenti sulla mobilità sostenibile e sulla riduzione del traffico veicolare. Serve un cambio di passo deciso: la mobilità ciclabile non può restare uno slogan da campagna elettorale».

