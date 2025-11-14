Ausl, sciopero per l’intera giornata del 28 novembre: garantiti i servizi essenziali

14 Novembre 2025 Redazione FG Economia
Sciopero-del-Personale-del-comparto-e-della-dirigenza-medica-a-Piacenza-garantiti-i-servizi-minimi-essenziali
L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 28 novembre 2025. Nella giornata di sciopero verranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente.

L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi.

