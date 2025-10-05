Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a San Daniele del Friuli

Domenica con podio per la Bft Burzoni VO2 Team PInk, protagonista a San Daniele del Friuli nella Coppa Rosa con la formula Donne Open. La formazione piacentina diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti ha brillato in primis con Alessia Orsi: la “panterina” modenese classe 2008 ha conquistato l’ottava piazza assoluta oltre al terzo posto nella graduatoria Donne Juniores dove la compagna di squadra coetanea laziale Sofia Delle Fontane è giunta settima.

Ordine d’arrivo Donne Open San Daniele del Friuli

1° Irene Cagnazzo (Bepink)

2° Silvia Milesi (Bepink)

3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

4° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli),

5° Giada Silo (Breganze Millenium)

6° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)

7° Linda Laporta (Bepink)

8° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

9° Andrea Casagranda (Bepink)

10° Elisa Valtulini (Bepink)

Classifica Donne Juniores

1° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

2° Giada Silo (Breganze Millenium)

3° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

5° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze)

6° Claudia Comacchio (Conscio Pedale Del Sile)

7° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

8° Emma Bonissi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Alice Testone (Team Di Federico)

10° Anastasia Durigon (Breganze Millenium)

Classifica Donne Elite

1° Irene Cagnazzo (Bepink)

2° Silvia Milesi (Bepink)

3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

4° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)

5° Linda Laporta (Bepink)

6° Andrea Casagranda (Bepink)

7° Elisa Valtulini (Bepink)

8° Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Gaia Segato (Bepink)

10° Concetta Giulia Bonelli (Petrucci Gauss Cycling Team)

