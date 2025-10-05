Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a San Daniele del Friuli

Domenica con podio per la Bft Burzoni VO2 Team PInk, protagonista a San Daniele del Friuli nella Coppa Rosa con la formula Donne Open. La formazione piacentina diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti ha brillato in primis con Alessia Orsi: la “panterina” modenese classe 2008 ha conquistato l’ottava piazza assoluta oltre al terzo posto nella graduatoria Donne Juniores dove la compagna di squadra coetanea laziale Sofia Delle Fontane è giunta settima.
Ordine d’arrivo Donne Open San Daniele del Friuli
1° Irene Cagnazzo (Bepink)
2° Silvia Milesi (Bepink)
3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)
4° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli),
5° Giada Silo (Breganze Millenium)
6° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)
7° Linda Laporta (Bepink)
8° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
9° Andrea Casagranda (Bepink)
10° Elisa Valtulini (Bepink)
Classifica Donne Juniores
1° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)
2° Giada Silo (Breganze Millenium)
3° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)
5° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze)
6° Claudia Comacchio (Conscio Pedale Del Sile)
7° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
8° Emma Bonissi (Petrucci Gauss Cycling Team)
9° Alice Testone (Team Di Federico)
10° Anastasia Durigon (Breganze Millenium)
Classifica Donne Elite
1° Irene Cagnazzo (Bepink)
2° Silvia Milesi (Bepink)
3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)
4° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)
5° Linda Laporta (Bepink)
6° Andrea Casagranda (Bepink)
7° Elisa Valtulini (Bepink)
8° Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team)
9° Gaia Segato (Bepink)
10° Concetta Giulia Bonelli (Petrucci Gauss Cycling Team)