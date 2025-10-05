Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a San Daniele del Friuli

Domenica con podio per la Bft Burzoni VO2 Team PInk, protagonista a San Daniele del Friuli nella Coppa Rosa con la formula Donne Open. La formazione piacentina diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti ha brillato in primis con Alessia Orsi: la “panterina” modenese classe 2008 ha conquistato l’ottava piazza assoluta oltre al terzo posto nella graduatoria Donne Juniores dove la compagna di squadra coetanea laziale Sofia Delle Fontane è giunta settima.

Ordine d’arrivo Donne Open San Daniele del Friuli

1° Irene Cagnazzo (Bepink)

2° Silvia Milesi (Bepink)

3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

4° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli),

5° Giada Silo (Breganze Millenium)

6° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)

7° Linda Laporta (Bepink)

8° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

9° Andrea Casagranda (Bepink)

10° Elisa Valtulini (Bepink)

Classifica Donne Juniores

1° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

2° Giada Silo (Breganze Millenium)

3° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

5° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze)

6° Claudia Comacchio (Conscio Pedale Del Sile)

7° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

8° Emma Bonissi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Alice Testone (Team Di Federico)

10° Anastasia Durigon (Breganze Millenium)

Classifica Donne Elite

1° Irene Cagnazzo (Bepink)

2° Silvia Milesi (Bepink)

3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

4° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)

5° Linda Laporta (Bepink)

6° Andrea Casagranda (Bepink)

7° Elisa Valtulini (Bepink)

8° Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Gaia Segato (Bepink)

10° Concetta Giulia Bonelli (Petrucci Gauss Cycling Team)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy