Serie B – I Fiorenzuola Bees sono arrembanti e regolano Agrigento per 90-67 al PalArquato

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato per affrontare Moncada Energy Agrigento.
La cronaca
Cecchinato e De Zardo dall’arco armano la mano per lanciare l’ascia di guerra al 3’ (6-0), con la partita che si stappa letteralmente ed alza le marce vertiginosamente. Di Sibio ripaga con la stessa moneta per l’11-10 al 4’, con Crespi che in allontanamento trova il canestro e fallo subito del +4.
Cecchi prende la linea di fondo ed attacca Grani per i suoi primi 2 punti in maglia Bees (16-12), con Ceparano che entrando dalla panchina realizza il reverse in transizione per il 18-14. Timeout Agrigento.
Zampogna ricuce dopo una bella circolazione dell’angolo per la Moncada Energy (21-20), con Carta che dalla lunetta impatta con l’1/2 dai liberi in perfetta parità al 9’.
Cecchi di potenza realizza i due punti che consegnano il vantaggio ai Bees al primo intervallo lungo, con Ambrosetti che dagli scarichi punisce nuovamente Agrigento dall’arco al 12’. 26-21.
Obljubech e Ambrosetti danno la scarica d’adrenalina al PalArquato eruttando triple per il 34-23 con cui Fiorenzuola apre un break da 8-0 chiuso dalla tripla di Orrego che sembra acqua nel deserto nel momento siciliano.
Orrego al 19’ trova dall’arco un importante tripla per il 40-33, ma l’asse De Zardo-Ceparano confeziona ancora sulla linea di fondo il 42-33 entrando nell’ultimo minuto del primo tempo.
Secondo tempo
Di Sibio da 3 punti è letteralmente on fire anche ad inizio secondo tempo (46-38 al 22’), replicandosi dopo nemmeno un giro d’orologio e portando la squadra di coach Cagnardi al -5 realizzando il suo 18° punto.
I Bees però sono arrembanti, e con Cecchinato e Crespi incendiano il PalArquato riportando 3 possessi pieni di vantaggio per la squadra di coach Del Re. 50-41.
Crespi flirta con la doppia doppia personale con il rimbalzo offensivo e tap in al 25’, mentre Cecchinato arma la mano di De Zardo per la tripla che allunga nuovamente l’elastico tra le squadre fino al +15 Bees al 27’. 61-46.
De Zardo è caparbio a rimbalzo offensivo, e realizza il gioco da 3 punti che vale il 68-49 a fine terzo parziale.
Negli ultimi 10 minuti di gioco Fiorenzuola continua ad essere solida nella metà campo difensiva, trovando due facili contropiedi con Obljubech e Biorac per il 72-50 con cui Agrigento è costretta al timeout per fermare l’inerzia al 34’.
Cecchi entra in totale fiducia per I 77-50 con cui la distanza si amplia ormai inesorabilmente, con Korsunov che ormai in garbage time mette il punto esclamativo alla sfida. 82-59 al 37’.
Finisce 90-67 per Fiorenzuola, che si regala la seconda vittoria interna stagionale e sale a 4 punti in classifica.
Fiorenzuola Bees vs Moncada Energy Agrigento 90-67
(23-21; 42-35; 68-49)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 4; Obljubech 9; Bara; Bottioni ne; Cecchinato 13; De Zardo 14; Cecchi 16; Ceparano 8; Crespi 9; Ambrosetti 8. All. Del Re
Moncada Energy Agrigento: Carta 3; Ambrogio ne; Orrego 6; Cagliani 6; Grani 4; Zampogna 8; Chiarastella 2; Viglianisi; Querci 12; Di Sibio 26. All. Cagnardi