Serie B – I Fiorenzuola Bees sono arrembanti e regolano Agrigento per 90-67 al PalArquato

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato per affrontare Moncada Energy Agrigento.

La cronaca

Cecchinato e De Zardo dall’arco armano la mano per lanciare l’ascia di guerra al 3’ (6-0), con la partita che si stappa letteralmente ed alza le marce vertiginosamente. Di Sibio ripaga con la stessa moneta per l’11-10 al 4’, con Crespi che in allontanamento trova il canestro e fallo subito del +4.

Cecchi prende la linea di fondo ed attacca Grani per i suoi primi 2 punti in maglia Bees (16-12), con Ceparano che entrando dalla panchina realizza il reverse in transizione per il 18-14. Timeout Agrigento.

Zampogna ricuce dopo una bella circolazione dell’angolo per la Moncada Energy (21-20), con Carta che dalla lunetta impatta con l’1/2 dai liberi in perfetta parità al 9’.

Cecchi di potenza realizza i due punti che consegnano il vantaggio ai Bees al primo intervallo lungo, con Ambrosetti che dagli scarichi punisce nuovamente Agrigento dall’arco al 12’. 26-21.

Obljubech e Ambrosetti danno la scarica d’adrenalina al PalArquato eruttando triple per il 34-23 con cui Fiorenzuola apre un break da 8-0 chiuso dalla tripla di Orrego che sembra acqua nel deserto nel momento siciliano.

Orrego al 19’ trova dall’arco un importante tripla per il 40-33, ma l’asse De Zardo-Ceparano confeziona ancora sulla linea di fondo il 42-33 entrando nell’ultimo minuto del primo tempo.

Secondo tempo

Di Sibio da 3 punti è letteralmente on fire anche ad inizio secondo tempo (46-38 al 22’), replicandosi dopo nemmeno un giro d’orologio e portando la squadra di coach Cagnardi al -5 realizzando il suo 18° punto.

I Bees però sono arrembanti, e con Cecchinato e Crespi incendiano il PalArquato riportando 3 possessi pieni di vantaggio per la squadra di coach Del Re. 50-41.

Crespi flirta con la doppia doppia personale con il rimbalzo offensivo e tap in al 25’, mentre Cecchinato arma la mano di De Zardo per la tripla che allunga nuovamente l’elastico tra le squadre fino al +15 Bees al 27’. 61-46.

De Zardo è caparbio a rimbalzo offensivo, e realizza il gioco da 3 punti che vale il 68-49 a fine terzo parziale.

Negli ultimi 10 minuti di gioco Fiorenzuola continua ad essere solida nella metà campo difensiva, trovando due facili contropiedi con Obljubech e Biorac per il 72-50 con cui Agrigento è costretta al timeout per fermare l’inerzia al 34’.

Cecchi entra in totale fiducia per I 77-50 con cui la distanza si amplia ormai inesorabilmente, con Korsunov che ormai in garbage time mette il punto esclamativo alla sfida. 82-59 al 37’.

Finisce 90-67 per Fiorenzuola, che si regala la seconda vittoria interna stagionale e sale a 4 punti in classifica.

Fiorenzuola Bees vs Moncada Energy Agrigento 90-67

(23-21; 42-35; 68-49)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 4; Obljubech 9; Bara; Bottioni ne; Cecchinato 13; De Zardo 14; Cecchi 16; Ceparano 8; Crespi 9; Ambrosetti 8. All. Del Re

Moncada Energy Agrigento: Carta 3; Ambrogio ne; Orrego 6; Cagliani 6; Grani 4; Zampogna 8; Chiarastella 2; Viglianisi; Querci 12; Di Sibio 26. All. Cagnardi

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy