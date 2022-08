Ciclismo – Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto) sfiora il podio a Noventa di Piave

Doppio piazzamento in due regioni per il Cadeo Carpaneto, protagonista oggi (domenica) su due fronti.

A Noventa di Piave, in Veneto, podio sfiorato per la carpanetese Alessia Sgrisleri, quarta nella corsa per Allieve vinta da Asia Sgaravato. In campo maschile, invece, a Casteldario (Mantova) nella gara nazionale per Juniores ottavo posto per il toscano Gabriele Leonardi, portacolori del Maserati Cadeo Carpaneto.

Allieve Noventa di Piave

1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci) 84 chilometri in 2 ore 28 minuti 28 secondi, media 33,947 chilometri orari

2° Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile)

3° Alice Bulegato (Young Team Arcade)

4° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto)

5° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

6° Dominika Strukelj (Slovenia, Meblo Jogi-Pro Concrete)

7° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

8° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera)

9° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service).

Juniores Casteldario

1° Jonathan Guatibonza Becerra (Colombia, Talento Col-Strongam) 130 chilometri in 3 ore 8 minuti 52 secondi, media 41,299 chilometri orari

2° Mattia Negrente (Assali Stefen Makro)

3° Andrea Cocca (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi)

4° Edoardo Cipollini (Fosco Bessi Vanzi Ozierese)

5° Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom Valdarno)

6° Alessandro Zanetti (Regia Congressi Seiecom Valdarno)

7° Filippo Gallio (Campana Imballaggi Geo&Tex)

8° Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto)

9°Christian Lunardon (Sandrigo Bike)

10° Daniele Bono (Feralpi Group).