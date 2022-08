Organico nella questura di Piacenza, il sindacato contro la senatrice Mantovani: “Questione tecnica e non politica”

“Dopo l’intervento della senatrice cinque stelle Maria Laura Mantovani, che ritengo strumentale da campagna elettorale, è necessario intervenire e fare chiarezza sul decreto che stabilisce che nel 2027, il personale della questura di Piacenza , dovrà essere di 163 unità a fronte degli attuali 193 . ( Dal questore all’ultimo agente ). La questione è tecnica e non politica”. Questa la nota del sindacato SIAP a firma del segretario Sandro Chiaravalloti.

LA NOTA DEL SIAP

Il decreto è a firma del Capo della Polizia . Posso confermare, perché la verità va difesa, che ogni questore, negli ultimi anni ( Arena, Ostuni e Guglielmino ), ha interagito per un aumento di organico a fronte della situazione geografica e logistica in cui si trova Piacenza, che crea diversi problemi di ordine pubblico . Pertanto, lo ripeto, oggi la questione è tecnica, non politica . Capisco che è in atto la campagna elettorale, ma ci si informi bene prima di dire castronerie . Il Siap , da anni, sottolinea le problematiche piacentine e, i tre questori che ho citato, hanno avallato le nostre lagnanze inviando al dipartimento le nostre legittime rivendicazioni formali e le loro analisi tecniche.

Poco tempo fa, il segretario provinciale di Piacenza Siap Verardi Walter, ha incontrato ispettori dipartimentali e ha evidenziato che Piacenza non deve essere considerata come una provincia di centomila abitanti e basta, ma va considerata la sua posizione geografica, imprenditoriale e logistica . Infatti, abbiamo Rilanciato la nostra idea di un commissariato a Castel San Giovanni.

Gli ispettori hanno fatto loro le nostre rivendicazioni promettendo di riportarle al dipartimento e per questo siamo fiduciosi in una soluzione . È evidente che qualcosa non è andata bene, c’è stata una valutazione dipartimentale che va corretta . È chiaro che qualcosa sia stata sottovalutata da chi doveva informare il capo della polizia . Si fa fatica oggi con 193 poliziotti, figuriamoci con 163 . A Piacenza, l’organico in quest’ura, dovrebbe essere, a mio avviso, minimo 210. Noi siamo fiduciosi in quanto nello stesso decreto sono in aumento le piante organiche della stradale , della polfer e della postale . Pertanto c’è bisogno di un aggiustamento.

Noi vigileremo affiche ciò avvenga e siamo e nello stesso tempo determinati a intraprendere atti di dissenso democratico qualora non ci sia una inversione di marcia che crediamo avvenga grazie alle nostre rivendicazioni ponderate e veritiere e alle richieste tecniche dei Questori. Ma in questo clima da campagna elettorale, mi sento di dire : giù le mani dalla polizia di stato. Chi scrive , ad ogni articolo che reputerá fuorviante e da spot elettorale, interverrá senza indugio.