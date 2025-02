Ciclismo – Asd Programma Auto accende i motori: debutto all’Epic Gran Canaria con Alberto Baesso

Inizia dalla Spagna il 2025 della squadra corse dell’Asd Programma Auto, realtà piacentina pronta al suo secondo anno di attività. Sabato e domenica il corridore vicentino Alberto Baesso parteciperà all’Epic Gran Canaria, con due frazioni impegnative in paesaggi suggestivi. Sabato (domani) si inizierà con 115 chilometri con partenza e arrivo a Maspalomas, con due tratti cronometrati in salita con il Monte Leon (12,3 chilometri contro il tempo) e con l’Alto Ayacata (24,5 chilometri di salita dei 45 complessivi contro le lancette di questo tratto). Domenica, invece, la frazione sarà lunga 75 chilometri , 22 dei quali contro il tempo con la salita Pueblo Tuente e con il termine del tempo registrato a Tirajana.

Classe 1993 di Rosà (Vicenza), Baesso è al suo secondo anno all’Asd Programma Auto; nel 2024 (che coincideva con il primo anno di vita della squadra piacentina) si è messo in luce vincendo la Medio Fondo al Giro di Sardegna, poi chiuso all’ottavo posto in classifica generale, oltre a due podi assoluti in circuiti in Veneto e altri piazzamenti in top ten.

“Ora arriva la prima gara della stagione – afferma Alberto Baesso – mi sono allenato tanto, svolgendo anche qualche lavoro specifico. Questa due giorni che inaugura il 2025 sarà un test per vedere lo stato di forma e come sta procedendo l’allenamento; cercherò di piazzarmi il meglio possibile”.

La due giorni a Gran Canaria sarà anche un test per le nuove biciclette Cipollini fornite dal campione Mario al team.