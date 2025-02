Volley, SerieB1 – Pallavolo San Giorgio ospita la Bsc Volley in una gara chiave per la corsa salvezza

La sconfitta sul campo del V.P. Volley ha interrotto la striscia positiva di tre gare consecutive andate a punti da parte della Pallavolo San Giorgio e rallentato la corsa salvezza, infatti il team toscano ha portato a sei le lunghezze di vantaggio nei confronti della Sangio. Dunque la partita interna contro la Bsc Volley sarà importante per proseguire la corsa salvezza, Tonini e compagne avranno bisogno del sostegno del pubblico per prendere punti utili per la classifica.

La Bsc Volley accusa un ritardo di due punti rispetto alle giallobiancoblù nell’ultima giornata è stata sconfitta dalla Bindi Passione Valdarno per 1-3. Dal quinto turno la panchina è stata affidata a coach Ivan Tamburello subentrato a Borislav Kroumov. Rispetto all’incontro d’andata il roster si è rinforzato con l’arrivo della centrale Ludovica Brandi e della schiacciatrice Nicol Giombini.

Una curiosità la presidentessa della Bsc Sassuolo è l’ex giocatrice Francesca Ferretti, campionessa d’Italia con la Scavolini Pesaro e Piacenza, che ha vestito per 191 volte la maglia della nazionale italiana.

Precedenti

L’unico precedente, giocato nella gara d’andata, ha visto imporsi il Bsc Volley con il risultato di 3-1. Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello Sport in viale Repubblica a San Giorgio Piacentino (Pc), dirigeranno Lorenzo Tropea ed Alessandro Rocchi, entrambi del comitato territoriale Milano-Monza-Lecco. Ingresso 5 euro, non è prevista la diretta della gara ma si potrà vedere il risultato sul livescore sul sito della Federvolley.

Classifica

Volley Garlasco, Fantini Folcieri Ostiano 34; Volley Modena 32; Passione Valdarno 28; Ripalta Cremasca 25; Rubiera 22; Montesport 21; Osgb Campagnola 19; Moma Anderlini, V.P. Volley 18; Pallavolo San Giorgio, Ambra Cavallini 12; Bsc Sassuolo 10; Crema 7.