Ciclismo – Asd Programma Auto brilla alla Voghera-Brallo e alla Bra-Bra

Vittorie, podi e piazzamenti in due giorni di gara ricchi di emozioni. E’ stato un week end a suon di “vibrazioni” per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina che nello scorso fine settimana si è messo in mostra in diversi appuntamenti.

Sabato nella Voghera-Brallo doppia presenza bianconera nella top five assoluta con Gianluca Poggioli terzo e Samuele Merli quinto; per entrambi è arrivata la vittoria nella propria categoria (rispettivamente Veterani A e Seniores A). Nei Veterani, quarta piazza per Fabio Sartori, mentre Dario Salvaderi è giunto quarto nei Gentleman A.

Domenica, invece, i riflettori erano puntati sulla Bra Bra, dove Francesco Vai ha conquistato un ottimo sesto posto assoluto nel percorso Medio; nel lungo, quarta piazza nelle Donne B per Caterina Basevi. Inoltre un nutrito gruppo di appassionati ha partecipato al Giancarlo Perini Bike Day, appuntamento cicloturistico in terra piacentina a Carpaneto.