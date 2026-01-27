Ciclismo – Asd Programma Auto è nella top ten delle società italiane Acsi per la stagione 2025

Prestigioso traguardo per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina del mondo del pedale protagonista nel 2025 andato in archivio con il segno più. La stagione positiva è testimoniata anche dalla recente classifica pubblicata dall’Acsi ciclismo (ente di promozione sportiva alla quale la realtà piacentina è affiliata) che tiene conto dei punteggi maturati dalle società nella scorsa stagione amatoriale. Su quasi 800 realtà in graduatoria (795 per l’esattezza), l’Asd Programma Auto ha centrato la top ten conquistando l’ottavo posto, con il podio guidato dalla piemontese Rodman Team.

Le parole di Piergiorgio Zambelli, presidente

“E’ un risultato inaspettato ringrazio tutti gli atleti e le atlete che hanno contribuito a questo traguardo prestigioso. Al di là della classifica, siamo contenti della stagione 2025 anche per il bel clima che si respira nella nostra realtà, dove siamo tutti uniti dalla passione per la bicicletta. Sempre con questo spirito, ci accingiamo a iniziare la nuova annata in sella, confermando sia l’attività amatoriale sia quella cicloturistica”.

Tra gli atleti che hanno brillato nel 2025 in sella, spiccano Gianluca Poggioli, Francesco Vai, Alberto Baesso, Matteo Arruzzoli, Matteo Badini e Giacomo Indrizzi in campo maschile e Caterina Basevi, Elena Busca, Paola Clini e Sara Fabrizi in campo femminile.

L’esordio 2026 sarà dal 6 all’8 febbraio all’Epic Gran Canaria, tradizionale Gran Fondo internazionale di inizio stagione dove l’Asd Programma Auto parteciperà con Alberto Baesso(già protagonista nel 2025) e la new entry Mara Manfredi.

