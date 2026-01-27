Atletica – Piacenza, pioggia d’oro tra Modena e Parma: titoli regionali e primati a raffica

Si chiude con un bilancio trionfale la spedizione ai Campionati Regionali Assoluti e Promesse, svoltisi nel weekend tra gli impianti di Modena e Parma. Un’edizione memorabile non solo per il metallo pregiato portato a casa, ma soprattutto per l’incredibile progressione tecnica di tutto il gruppo, capace di sbriciolare i propri limiti personali.

I nuovi Campioni Regionali

Il gradino più alto del podio parla chiaro. Mattia Favari si è confermato il fulmine della categoria Promesse, conquistando il titolo di Campione Regionale nei 60 metri con un crono di 6″90, prestazione che vale anche come suo primato stagionale.

Non è stato da meno Kirill Visigalli, capace di una gara magistrale nel salto in lungo Assoluti: per lui arriva l’oro regionale e un nuovo, splendido primato personale di 6,97 metri, misura che lo proietta tra i grandi protagonisti della specialità.

Argenti e Bronzi: la forza del gruppo

Il medagliere si arricchisce con prestazioni di altissimo livello anche nelle altre discipline:

  • Bryan Cattabriga conquista l’argento regionale assoluto nel salto triplo, coronando la prova con il proprio record personale.
  • Francesca Zanelli centra un prezioso argento negli 800m Assolute, fermando l’orologio a 2’32″45.
  • Alessia Achilli sale sul terzo gradino del podio nei 400m Promesse, portando a casa una meritata medaglia di bronzo.

Pioggia di Primati Personali

Oltre ai podi, a colpire è stata la crescita corale degli atleti, che hanno fatto segnare il proprio “Personal Best” in quasi tutte le specialità:

  • Velocità: Splendide prove sui 60m Assoluti per Matteo Romiti (7″13) e Zoe Goffredi (8″13), entrambi al record personale.
  • Salti: Dorothee Tine brilla nel triplo Assolute con il nuovo primato di 11,27m, mentre nel salto in alto si segnala la crescita di Riccardo Crosignani, capace di superare l’asticella a 1,61m.

Un weekend da incorniciare che premia il lavoro svolto e carica l’ambiente in vista delle prossime sfide nazionali.

