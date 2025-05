Ciclismo – Asd Programma Auto torna dalla Nove Colli di Cesenatico con tre medaglie

Week end ricco di soddisfazioni e anche tanto divertimento per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina protagonista su tre fronti e in tre regioni.

La spedizione più numerosa ha fatto tappa a Cesenatico per la leggendaria Nove Colli, onorando il blasone dell’evento e anche la memoria del grande campione Marco Pantani nella sua terra d’origine con ottimi risultati. Nel percorso lungo, ventiduesima posizione assoluta e medaglia di bronzo nella categoria Master 3 per Gianluca Poggioli, mentre Elena Busca ha sfiorato il podio nelle W5, chiudendo quarta. Nel percorso medio, invece, doppio podio “rosa” a tinte bianconere nelle W6, con Paola Clini d’argento e Sara Fabrizi di bronzo, mentre Matteo Badini ha centrato un bel decimo posto negli Elitemaster.

In Piemonte, nel Gran Trofeo Bielmonte a Cossato (Biella) Dario Salvaderi ha chiuso sesto nei Master 5 dovendo fare i conti con una foratura in gara, mentre a Cividale del Friuli (Udine) nella Corsa per Haiti Alberto Baesso ha conquistato il quarto posto assoluto nel percorso Medio, festeggiando la vittoria nella propria categoria (Seniores A).