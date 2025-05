Judo – Thomas Sassi Vicecampione Italiano e primo nella Ranking List Nazionale

Thomas Sassi è primo nella Ranking List Nazionale e si conferma al vertice del judo nella classe Juniores categoria 60kg. Sabato 24 maggio, presso il Pala-Maggiore di Leinì Torino, si è disputato il Campionato Italiano Juniores di Judo 2025. Dopo aver dominato tutti gli incontri in atto dando prova di eccellenza tecnica, cedeva in finale perché sanzionato in quanto una tecnica è stata giudicata troppo pericolosa per chi la esegue. Seppur dominando anche la finale per intero, ha dovuto accettare a malincuore il verdetto arbitrale conquistando l’Argento.

Il titolo di Vicecampione Italiano va ad unirsi alla lunga serie di risultati importanti a livello internazionale e Nazionale che lo hanno reso primo nella Ranking. A gara terminata la medaglia Olimpica Pino Maddaloni, direttore tecnico fiamme oro, si complimentava definendolo un talento naturale e veramente bello da guardare in combattimento. Attualmente impegnato in allenamenti che lo dividono tra Piacenza e Torino presso l’akiyama Settimo sarà nuovamente in gara il 31 maggio in Austria per l’European Cup di Judo.