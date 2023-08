Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink al completo al Giro della Lunigiana

Week end in sella per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, reduce dai brillanti successi in maglia azzurra ai Mondiali Juniores su pista a Calì (Colombia). Domani (venerdì) e sabato le “panterine” saranno di scena al completo al Giro della Lunigiana per Donne Juniores. La prima tappa partirà da Gattorna (Genova) alle 16 e arriverà nella stessa località dopo 57 chilometri e 700 metri, mentre sabato mattina ci sarà la Portovenere-Arcola di 65,3 chilometri con il via alle 9,30.

Vittorio Affaticati, direttore sportivo

“Si tratta di una gara nuova con questa formula la prima tappa è abbastanza pianeggiante e non comporta dislivelli rilevanti, con un circuito da percorrere tre volte per poi arrivare a Gattorna, anche sede di partenza. La seconda tappa di sabato, invece, sarà più ondulata, c’è un Gran premio della Montagna a pochi chilometri dall’arrivo ma non dovrebbe essere eccessivamente duro. Dopo tanto tempo torniamo al completo, rientrano le ragazze impegnate in nazionale pista ai Mondiali, stanno bene come anche chi ha corso sabato in PIemonte su strada. Speriamo di raccogliere il massimo possibile”.

La line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink

– Anita Baima

– Vittoria Grassi

– Asia Sgaravato

– Valentina Zanzi

– Letizia Tasciotti

– Francesca Sorgi

– Eleonora La Bella

– Giorgia Tagliavini

– Linda Ferrari

– Marisol Dalla Pietà