Serie B – Bakery Piacenza: sabato 2 settembre amichevole con JuviCremona e presentazione ufficiale

La Bakery Piacenza comunica che sabato 2 settembre, in occasione della gara amichevole in programma contro la Juvi Cremona, si terrà la presentazione ufficiale della squadra biancorossa allenata da coach Augusto Conti. Il programma prevede l’appuntamento per tutti i tifosi e appassionati che vogliono accogliere con un caloroso saluto i propri nuovi beniamini al PalaBakery, dove alle 16:45 saranno chiamati uno ad uno i membri della squadra, dello staff tecnico e dirigenziale, protagonisti del campionato di serie B Nazionale Old Wild West per la stagione 2023/24. Successivamente, i riflettori del parquet saranno lasciati alle formazioni per effettuare il riscaldamento prima della palla a due del test match fissato per le ore 18:00.

Al termine della gara i tesserati della Bakery saranno a disposizione dei giornalisti per effettuare le interviste di inizio stagione, e si intratterranno con i tifosi per un aperitivo offerto dalla società della presidente Caterina Zanardi. Come per l’amichevole di mercoledì scorso contro Pizzighettone, l’ingresso al PalaBakery è gratuito. Inoltre, per chi ancora non lo avesse fatto, sarà possibile sottoscrivere presso la biglietteria e gli appositi punti l’abbonamento per la prossima stagione. Tessera che fino al 9 settembre 2023 avrà il prezzo speciale di 80€, e comprende il kit di benvenuto a marchio Bakery; le 17 gare di regular season; il primo incontro casalingo di Supercoppa contro Fiorenzuola in programma proprio il 9 settembre alle ore 20:30; ed eventi particolari da vivere insieme alla prima squadra biancorossa.