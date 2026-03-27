Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink al via del Gran Premio Fioritura a Vignola: la modenese Martina Orsi alla presentazione ufficiale della corsa

La “panterina” modenese Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) è stata la “testimonial” della presentazione ufficiale del Gran Premio Fioritura, kermesse ciclistica in programma domenica a Vignola (Modena) e che quest’anno vedrà la novità della corsa femminile per Donne Juniores, che scatterà alle 15,45 con 78 chilometri e 400 metri, frutto di 16 giri da 4,9 chilometri e che vedrà protagonista anche la formazione piacentina.

Stamattina (giovedì) il sipario si è alzato in Provincia a Modena alla presenza di Enzo Varini (presidente Federciclismo Modena), Franco Machì (presidente dell’Us Formiginese, organizzatrice della manifestazione nonché direttore di corsa), Emilia Muratori (sindaca di Vignola), Elisa Cavani (assessore allo sport di Vignola) e della stessa Martina Orsi, originaria di Soliera e che sarà in gara insieme alla gemella Alessia.

Una bella novità, dunque, per il Gran Premio Fioritura, che nella sua decima edizione vede sbocciare il fiocco “rosa”, con 134 iscritte e anche presenze dall’estero, tra cui la nazionale ucraina, oltre a un team del Messico, atlete provenienti dalla Svizzera e dall’Austria e una rappresentante russa tesserata per una squadra spagnola. Complessivamente, la partecipazione alla giornata (che vede anche le corse maschili per Esordienti primo e secondo anno e Allievi) ammonta a 504 atleti.

Le parole di Martina Orsi

“Domenica si corre a pochi minuti da casa mia, è sempre bello avere pubblico vicino, ci saranno tante persone a venire a vederci e speriamo di far bene. Per me e Alessia gareggiare “in casa” è una spinta in più; cercheremo di attaccare per portar via la fuga, mentre in caso di volata abbiamo la nostra sprinter pronta. La nostra stagione è iniziata in Olanda con un podio, a Nonantola abbiamo provato a mandar via la fuga senza riuscirci, mentre a Cittiglio Matilde Rossignoli ha compiuto una grande impresa nonostante il meteo inclemente con temperature basse. Siamo molto contente e partiamo motivate a Vignola”.

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