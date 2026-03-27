Rugby – Soladria Serie A Elite: Lyons a Padova per reagire

Seconda trasferta di fila per Sitav Rugby Lyons, per altro in una settimana corta: dopo la cocente delusione di Biella, con una sconfitta di un punto maturata nel finale, i Leoni tornano in campo sabato nella casa del Petrarca Padova.

E saranno dei Tuttineri sicuramente con il dente avvelenato, chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta nel Derby d’Italia della scorsa giornata con Rovigo. Una dura sconfitta (30-6) che ha permesso ai Campioni d’Italia di prendere il largo in vetta alla classifica, lasciando il Petrarca addirittura al 4° posto e con un solo punto di vantaggio sulle Fiamme Oro. Da qui al termine della stagione gli uomini di Victor Jimenez non possono più concedersi passi falsi per non scivolare fuori dalla zona playoff, e saranno agguerriti per portare a casa il massimo della posta in palio.

Dal loro canto, i Leoni cercheranno di aggiungere una preda importante al proprio bottino, e di restare in scia a Vicenza e Biella per la corsa al settimo posto. Ai Leoni mancano solo tre gare al termine, ed è il momento di serrare i ranghi e profondere l’ultimo sforzo. Uno dei protagonisti di questa stagione è sicuramente Alessandro Perazzoli, spesso impiegato come titolare in campionato e finalmente protagonista anche in prima squadra dopo anni di gavetta.

“Non mi sento ancora arrivato e credo che io debba lavorare ancora duramente per restare a questo livello. Ho avuto molto spazio anche per l’infortunio di Khadim Cissè, che ci sta mancando molto in questo girone di ritorno, ma voglio ancora migliorare per essere un riferimento per la squadra, ad esempio in rimessa laterale e nell’impatto fisico. Sono comunque davvero orgoglioso per le possibilità che mi sono state date, per cui devo ringraziare lo staff tecnico e i miei compagni che mi hanno supportato.”

Perazzoli ha anche parlato dell’avvicinamento

“Dopo la partita ci siamo detti di reagire, nonostante fosse una grossa delusione per tutti noi. Analizzando la partita dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, perché per 78 minuti siamo stati quasi impeccabili esprimendo forse la nostra migliore prestazione. Per la sfida di Padova il nostro atteggiamento non deve cambiare, metteremo in campo forze fresche per contenere il loro impatto fisico e dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo e dare il meglio di noi stessi.”

Tutto pronto dunque per la sfida valida per la XIV giornata di Serie A Elite: sabato alle 15.30 i Leoni scenderanno in campo al “Memo Geremia” di Padova per la sfida al Petrarca, la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di The Rugby Channel.

A livello di formazione, Coach Paoletti mischia le carte, inserendo forze fresche nei titolari in tutti i reparti. Da segnalare la prima convocazione del giovane mediano di mischia Filippo Isola, classe 2007 e ancora in forze alla formazione Under 18 bianconera.

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