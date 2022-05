Ciclismo – Camilla Locatelli (VO2 Team Pink) settima a Sant’Urbano

Si chiude con una top ten il week end del VO2 Team Pink, già protagonista sabato a cronometro a Boncellino (Ravenna). Oggi (domenica) le “panterine” hanno brillato nella corsa per Donne Juniores a Sant’Urbano (Padova), sede del Trofeo Rosa “Green Bike”. Per le ragazze dei ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, settimo posto per la bergamasca Camilla Locatelli.

Donne Juniores Sant’Urbano

1° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 88 chilometri 200 metri in 2 ore 14 minuti 10 secondi, media 39,443 chilometri orari

2° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

3° Carola Ratti (Team Gauss Fiorin)

4° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme Team Di Federico)

5° Serena Trabuio (Team Wilier Chiara Pierobon)

6° Elisa Roccato (Racconigi Cycling Team)

7° Camilla Locatelli (VO2 Team Pink)

8° Beatrice Roda (Canturino 1902)

9° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

10° Giorgia Serena (Team Lady Zuliani).