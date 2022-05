Calcio dilettanti, i risultati: la Castellana Fontana tiene il comando

Tutti i risultati del Calcio dilettanti piacentino dalla Promozione alla Terza Categoria.

Segui le news relative al Calcio dilettanti piacentino su RADIO SOUND!

Promozione

Vittoria fondamentale per la Castellana Fontana nel derby contro l’Alsenese: la capolista vince 2-1 e tiene la vetta della classifica quando restano solo 180 minuti da giocare. Bene anche la Bobbiese che cala il poker contro la Langhiranese (4-1) e fa un passo avanti verso i play-off. Pareggio amaro per il Vigolo Marchese che viene raggiunto nel finale sul 2-2 dalla Pol. Il Cervo. La Pontenurese trova la vittoria per 2-0 contro la Futura. Infine, il Gotico Garibaldina si impone 2-1 sulla Viarolese.

In campo anche:

Carignano-Noceto 1-0

Fiore Pallavicino-Tonnotto San Secondo 2-0

Prima Categoria

Il Carpaneto Chero è vicinissimo alla vittoria del campionato e, dunque, al salto di categoria, nonostante la giornata di riposo. La Sarmatese, infatti, crolla clamorosamente in casa 3-1 contro la Borgonovese. Vince, invece, la Pontolliese Gazzola 1-0 contro la Spes, ma i bianconeri hanno ben 5 punti da recuperare in sole due giornate alla capolista.

In campo anche:

Podenzano-Fidenza 3-8

Sannazzarese-Ziano 2-1

Vigolzone-Sporting Fiorenzuola 4-0

Zibello-Rottofreno 2-0

Seconda Categoria

Nel girone A, il Junior Drago si impone 2-0 sulla Turris e allunga sulla seconda della classe. Il Gossolengo Pittolo, infatti, non va oltre il 2-2 in casa contro il Gragnano e scivola a -3 dalla vetta. Pareggia 1-1 anche il San Nicolò Calendasco contro il San Corrado.

In campo anche:

Audax Libertas-San Giuseppe 2-2

Niviano-San Rocco 2-0

San Filippo Neri-Bobbio Perino 0-8

San Lazzaro-Rivergaro (in campo il 4 maggio alle 20:45)

Nel girone B, la capolista Vicofertile stravince il big match contro lo Scanderbeg per 5-1. Vince 3-2 contro il San Leo anche la Lugagnanese che resta in corsa per la vittoria finale. Pareggio agrodolce per 2-2 del Corte sul campo della Pro Villanova.

In campo anche:

Salicetese-Virtus San Lorenzo 1-1

Caorso-Sissa 0-0

Arquatese-Fraore 2-0

Montebello-Mezzani 2-1

Terza Categoria

Vince 2-0 il Cadeo contro il Bivio Volante e sale al secondo posto in classifica. Perde rovinosamente il Lyons Quarto per 4-2 contro la Travese, scivolando al quarto posto.

In campo anche:

San Giorgio-Virtus Piacenza 1-1

Gerbidosipa-Farini Bettola 0-0

Primogenita-Fulgor 3-1

San Polo-Gropparello 1-2

Folgore-Alseno (in campo il 3 maggio alle 20:30)

