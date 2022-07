Ciclismo – Castell’Arquato, non solo città d’arte: il Team Cicli Manini apre il progetto Mountain Bike

Il borgo medievale e una storia molto antica, ma a Castell’Arquato non c’è solo questo. Sulle rive del Torrente Arda, da pochi mesi, è nata una squadra di Mountain Bike: si chiama Team Cicli Manini e partecipa al circuito internazionale Under 23 (oltre ad avere una sezione amatoriale). Gli atleti che rappresentano il Team ufficiale sono due – Marco Marzani, classe 2000, e Samuele Leone, classe 2001 – e gareggiano in sella alle Torpado Renero (partner tecnico). Il Team partecipa a tutte le più importanti gare italiane e viaggia anche oltre confine, come testimonia la trasferta in Slovenia di fine maggio.

Il cammino

Dopo una prima parte di stagione non brillantissima, coincisa con il naturale periodo di rodaggio per una squadra completamente nuova, il Team ha cambiato passo. Negli ultimi due mesi, fatta eccezion per la tappa a Pergine Valsugana che ha visto la caduta di Marzani e il ritiro di Leone, i risultati non sono di certo mancati. In Slovenia, per esempio, Leone ha messo insieme un 3° e 4° posto nella categoria Under, mentre Marzani ha chiuso con un 11° e un 15° posto dopo i problemi patiti in primavera.

Marco Marzani e Samuele Leone – Team Cicli Manini

Una grande crescita

Nell’ultimo fine settimana di gara, a Courmayeur, datato 17-19 giugno, c’è stata un’altra bella accelerata. Il venerdì, nel campionato italiano XCC Short Race (una gara più corta rispetto a quelle abituali, con uno sforzo di circa 20 minuti), Leone ha chiuso al 7° posto assoluto al 3° negli under. Mentre domenica, nella settima e ultima prova dell’Italia Bike Cup, sempre Samuele Leone ha portato a casa il 3° posto under che gli è valso anche il terzo posto finale nel trofeo internazionale Under. Marzani, invece, dopo la caduta e i punti di sutura alla bocca rimediati a Pergine, ha chiuso al 25° posto nel campionato XCC e ha preferito riposare nel weekend dell’Italia Bike Cup per riprendersi al meglio.

Samuele Leone sul terzo gradino del podio a Courmayeur

Gli sponsor che sostengono il Team: Comeser, Wifi Solution, Tr trasporti, Costa pubblicità, Sooners cleaning, Socoplus gruppo Socogas, Dream project, Salumificio La Perla

I Partner: Wag bike, Pirelli cycling, Torpado, Oakley, Drc rims, Swich components, Alè, Lazer