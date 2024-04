Ciclismo – Doppia top ten a Bianconese per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Doppia top ten in terra parmense per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, oggi protagonista a Bianconese nel Trofeo Bussolati Asfalti per Donne Juniores. La squadra guidata dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati ha conquistato due piazzamenti nella corsa che si è risolta in volata. Quinto posto per la “panterina” veronese Asia Sgaravato e ottava posizione per la compagna di squadra padovana Linda Sanarini, vincitrice anche del traguardo volante a metà gara.

Classifica Donne Juniores Bianconese

1° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera) 72,100 chilometri in 1 ora 52 minuti 47 secondi, media 38,357 chilometri orari

2° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile)

3° Lucia Brillante Romeo (Team Biesse Carrera)

4° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

5° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Giulia Limonta (Petrucci Gauss Cycling Team)

7° Susan Paset (Breganze Millenium)

8° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2)

9° Elisa Natalia Mare (Team Lady Zuliani)

10° Desirée Bani (Petrucci Gauss Cycling Team).