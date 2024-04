Volley, Serie B1 – Il Volley Modena è più deciso nei momenti clou: Everest superata 3-0

L’Everest non va oltre i tre set con il Volley Modena che conquista la vittoria nella prima di tre sfide casalinghe per il MioVolley in Serie B1. Dopo un primo set quasi mai in discussione i due parziali successivi vedono un lungo gioco all’inseguimento risolto soltanto ai vantaggi che premiano però le gialloblu.

Coach Mazzola vara una formazione inedita affiancando a Bianchini in regia Naddeo. Bande sono Cornelli e Ducoli, Guaschino e Negri al centro con Passerini libero.

Avvio giocato punto a punto con Negri a mettere a segno la fast del 5-7: Modena però risponde trovando continuità in attacco (5-11) con coach Mazzola a fermare il gioco. Sul 10-20 cambia la diagonale con l’innesto di Colombano e Moretti cui segue l’ingresso di Scarabelli nell’azione successiva. Due ace di Cornelli illudono soltanto, Modena chiude 17-25.

Partenza sprint del MioVolley con Modena che si ritrova dietro (6-1). Bianchini mura per l’11-7, Moretti trova punti e l’Everest sembra sulla giusta rotta. Sembra perché la reazione avversaria si fa sentire e culmina ai vantaggi chiusi sul 25-27.

Nedeljkovic è il volto nuovo del terzo set, il suo pallonetto vale il 5-7. Nessuna delle due formazioni sembra voler prevalere, il divario è sempre piuttosto limitato ma Modena preme forte e arriva per prima sul 24-26 decidendo definitivamente la contesa.

EVEREST MIOVOLLEY-VOLLEY MODENA 0-3

(17-25; 25-27; 24-26)

EVEREST MIOVOLLEY: Bianchini 2, Colombano 1, Naddeo 8, Moretti 7, Cornelli 16, Ducoli 2, Scarabelli, Guaschino 4, Negri 10, Nedeljkovic 2, Passerini (L). NE: Nonnati, Fizzotti (L). All. Mazzola

VOLLEY MODENA: Bozzoli 10, Malovic 6, Biancardi, Lancellotti 2, Omonoyan 13, Gerosa 9, Bartesaghi 15, Rocca (L). NE: Boscani, Fiore, Guerra, Malagoli, Herzig, Malenotti, Bonfanti (L). All. Di Toma-Carone

La sconfitta con il Team 03 condanna il Busa Trasporti alla serie D

Il Busa Trasporti cede sulla distanza di quattro set con il Team 03: una sconfitta resa ancora più amara dalla retrocessione in Serie D che diventa matematica al termine della gara.

Coach Leggeri sceglie la diagonale composta da Bonelli e Padrini, Galibardi e Ferri bande, Bertolamei e Martino al centro con Burzoni libero.

Partenza decisa delle ospiti, Padrini prova a limitare il passivo dopo il primo time-out della gara (2-5): il MioVolley aggancia il Team 03 sul sette pari poi è ancora la formazione avversaria a trovare l’allungo (9-13) e mantenere un buon margine (10-17). La subentrante Cordani va a segno con un ace, replica Boiardi ma il divario è incolmabile e vale il 15-25.

Anche nel secondo parziale è il Team 03 ad aprire con maggior convinzione ma arriva l’aggancio sull’undici pari. Zucchi entra superato il quindicesimo punto: si passa a giocare nello spazio di un margine piuttosto ristretto. Il duello si fa ancora più serrato: si arriva ai vantaggi dopo due palloni set annullati al Busa Trasporti, prevale il MioVolley con il muro vincente di Zucchi che chiude i conti sul 27-25.

Martino e Padrini mantengono in scia il Busa Trasporti che si ritrova comunque ad inseguire nel terzo parziale (7-9): è time-out per coach Leggeri. Ferri colpisce dai nove metri, c’è ancora Boiardi ed il MioVolley passa in avanti (19-17). Il Team 03 non demorde e reagisce (19-21) ritrovando il vantaggio nel conto set sul 21-25.

Avvio più equilibrato nel quarto parziale, il Team passa in avanti e allunga fino al 10-16. Buona reazione della squadra di casa che stringe il cerchio fino al 15-17 con il muro di Bertolamei e il diciassette pari. Il punto di vantaggio conquistato dal MioVolley illude perché è poi il Team 03 a cambiare marcia (18-21): le avversarie chiudono definitivamente sul 20-25.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-EMMEZETA MAX MOTO 1-3

(16-25; 27-25; 21-25; 20-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Padrini, Boiardi, Zucchi, Cordani, Ferri, Galibardi, Bertolamei, Martino, Burzoni (L). NE: Barocelli, De Luca, Gandolfi, Cricchini (L). All. Leggeri-Parenti