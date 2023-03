Ciclismo – È subito festa per la Bft Burzoni VO2 Team Pink: Eleonora La Bella è la “regina” di Ceriale

Inizia con il botto la stagione su strada della Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina che ha inaugurato il 2023 con una vittoria. Oggi (domenica) nel terzo trofeo Città di Ceriale, nel Savonese, il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina ha brindato all’impresa di Eleonora La Bella: laziale classe 2006 al suo primo anno in categoria, la nuova “panterina” si è imposta per distacco, presentandosi in solitaria sul lungomare della cittadina ligure. A 26 secondi, la volata di gruppo per la piazza d’onore, andata alla trentina Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) davanti alla lombarda Martina Testa (Canturino 1902). L’attacco decisivo è scattato in solitaria a cinque chilometri dal traguardo, con la ciclista di Anagni risultata poi imprendibile per le avversarie.

Eleonora La Bella

Donne Juniores Ceriale

1° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 81 chilometri 500 metri in 2 ore 7 minuti 28 secondi, media 38,363 chilometri orari

2° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) a 26 secondi

3° Martina Testa (Canturino 1902)

4° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

5° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

6° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria)

7° Camilla Lazzari (Team Wilier Chiara Pierobon)

8° Irma Siri (Valcar-Travel & Service)

9° Romina Costantini (Conscio Pedale del Sile)

10° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme).