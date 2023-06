Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) settima nella cronometro di Romanengo

Top ten a cronometro per Eleonora La Bella, portacolori della VO2 Team Pink Donne Juniores in evidenza oggi (sabato) nella manifestazione di Romanengo valida come campionato regionale lombardo. La “panterina” laziale ha centrato il settimo posto chiudendo a 1 minuto 21 secondi 055 dalla vincitrice Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service), sul podio insieme ad Alice Toniolli e Irma Siri.

Cronometro Donne Juniores Romanengo

1° Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service) 12 chilometri 600 metri in 17 minuti 15 secondi 367, media 43,810 chilometri orari

2° Alice Toniolli (Breganze Millenium) a 17 secondi 023

3° Irma Siri (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto 1 secondi 629

4° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto 1 secondo 629

5° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria) a 1 minuto 13 secondi 267

6° Alice Bulegato (Breganze Millenium) a 1 minuto 19 secondi 335

7° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 21 secondi 055

8° Elisa Tottolo (Conscio Pedale del Sile) a 1 minuto 23 secondi 678

9° Greta Pighi (Isolmant Premac Vittoria) a 1 minuto 24 secondi 916

10° Virginia Iaccarino (Isolmant Premac Vittoria) a 1 minuto 25 secondi 822.