Volley – L’U17 della Gas Sales Piacenza chiude la Finale Nazionale all’undicesimo posto

La formazione Under 17 di Gas Sales Piacenza chiude con un onorevole undicesimo posto la sua avventura alla Fase Nazionale di categoria, che domani assegnerà il tricolore. E a cui i biancorossi partecipavano per la prima volta. Al via della manifestazione 28 squadre in rappresentanza di tutta Italia.

Impegnata da giovedì in Trentino Valsugana nelle Finali Nazionali di categoria, la formazione biancorossa dopo aver sfiorato venerdì l’accesso ai Quarti di Finale, stamattina in Semifinale per il 9° – 16° posto è stata sconfitta dai pari età della Cucine Lube Civitanova per 3-2 (22-25, 25-12, 25-17, 22-25 e 15-10). Nel pomeriggio, poi, nella Finale per l’11° posto si è imposta sulla formazione siciliana del Gupe Volley Catania per 3-1 (25-22, 21-25, 25-16 e 25-18).

Si chiude dunque l’avventura per L’Under 17 nella Finale Nazionale a cui ha partecipato grazie alla vittoria del Campionato Regionale dell’Emilia-Romagna contro Modena.

Il cammino della Gas Sales Piacenza

La formazione biancorossa in questa Finale Nazionale era inserita nel girone G insieme a Colombo Genova prima classificata in Liguria, Materdomini Volley Castellana Grotte prima classificata in Puglia e Itas Trentino Volley che ha dominato il girone C di qualificazione senza perdere una partita e senza concedere set agli avversari.

Dopo l’esordio con sconfitta con la formazione trentina per 3-0 (25-19, 25-22 e 25-21) i giovani biancorossi hanno sconfitto nella seconda partita del girone la formazione ligure del Colombo Genova per 3-1 (25-22, 25-18, 22-25 e 25-21). Nella partita decisiva con la Materdomini Volley Castella Grotte è arrivata una sconfitta per 3-1 (25-19, 25-22, 24-26 e 25-18) che di fatto ha precluso alla formazione piacentina l’accesso ai Quarti di Finale della manifestazione.

La rosa

Andrea Emiliani, Cristian Magagnoli, Renato D’Angiolella, Manuel Zlatanov, Lorenzo Zanellotti, Marco Zanellotti, Nilo Cometti, Michele Bertoli, Federico Luciani, Edoardo Nasi, Devid Omelchuk, Russell Medici (L), Davide Pio Fiandaca, Tommaso Andreatti (L), Francesco Bettoni. All. Renato Barbon, Massimo Piazzi, Stefano Gatti.

