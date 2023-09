Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul tetto d’Europa in maglia azzurra

A Piacenza arriva una medaglia d’oro dagli Europei su strada di ciclismo in corso di svolgimento a Drenthe (Olanda). Nella seconda giornata di gare di oggi, la formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink ha applaudito l’impresa della propria atleta Eleonora La Bella, sul gradino più alto del podio continentale con la maglia azzurra nella vittoria nello Junior Mixed Team Relay, la staffetta che vedeva tre atlete e tre atleti della nazionale in gara per complessivi 38 chilometri.

L’Italia ha trionfato anche grazie ad Alice Toniolli, Federica Venturelli, Andrea Bessega, Luca Giaimi e Andrea Montagner, che hanno combattuto anche la sfortuna precedendo Germania (a 25 secondi) e Francia (a 34 secondi) completando una rimonta che a metà gara sembrava impossibile.

Il terzetto maschile in apertura ha fatto tutto bene tranne l’ultima curva prima del passaggio del testimone al trio “rosa”. Giaimi è caduto e si è “portato” dietro anche Bessega e Montagner, con il cronometro che segnava un ritardo dall’Olanda di 27 secondi.

“Sapevamo della caduta e che avremmo dovuto dare qualcosa in più”.

La loro progressione è stata impressionante: il gap con la Francia e la Germania è stato annullato a metà prova, mentre l’Olanda (poi quarta) è crollata, con l’Italia che al traguardo è riuscita anche a infliggere un netto vantaggio sulle rivali.

Per Eleonora, la prima medaglia della rassegna dopo il quindicesimo posto di martedì a cronometro. Domenica mattina, nella giornata conclusiva dell’Europeo olandese, la “panterina” di Anagni sarà al via della prova in linea che scatterà alle 9 (69 chilometri) insieme alla compagna di squadra della Bft Burzoni VO2 Team Pink Vittoria Grassi, torinese classe 2005.