Ciclismo, Europei U23 – Il quartetto con Zanzi e Sanfilippo (VO2 Team Pink) si qualifica con il secondo tempo

Inizia con un secondo posto nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre Donne Juniores l’avventura in maglia azzurra del VO2 Team Pink agli Europei Under 23 e Juniores su pista iniziati oggi (giovedì) ad Anadia (Portogallo).

Il quartetto azzurro che comprendeva le “panterine” Valentina Zanzi (faentina) e Martina Sanfilippo (torinese) e che era completato da Francesca Pellegrini e Federica Venturelli ha ottenuto il secondo miglior cronometro con il tempo di 4 minuti 36 secondi 152, chiudendo le qualificazioni alle spalle solamente della Germania, di quasi un secondo più veloce. Nell’occasione, non è stata schierata (in qualità di riserva) l’altra “panterina” torinese Vittoria Grassi, che tra l’altro oggi festeggia il diciassettesimo compleanno.

Domani l’avventura del quartetto azzurro proseguirà in mattinata con il primo turno dove l’Italia sfiderà la Polonia (terza) nella seconda batteria, mentre nella terza la Germania duellerà con la Spagna, con infine la Svizzera che correrà da sola in apertura.

Il regolamento prevede che le vincitrici delle due batterie Italia-Polonia e Germania-Spagna si qualifichino alla finale per l’oro e l’argento, mentre le rispettive perdenti delle batterie unitamente alla Svizzera saranno classificate in base ai tempi fatti registrare nel primo turno, con le due nazioni con miglior riscontro cronometrico che disputeranno la finale per il terzo-quarto posto. Le due finali si disputeranno nel pomeriggio .

Qualificazioni Inseguimento a squadre Donne Juniores

1° Germania (Hannah Kunz, Justyna Czapla, Seana Littbarski-Gray, Magdalena Fuchs) 4000 metri in 4 minuti 35 secondi 238, media 52,318 chilometri orari

2° Italia (Francesca Pellegrini, Martina Sanfilippo, Federica Venturelli, Valentina Zanzi) a 0,913 secondi

3° Polonia (Zuzanna Chylinska, Anna Dlugas, Laura Rybkiewicz, Martyna Szczesna) a 7 secondi 853

4° Spagna (Anna Ginestar Signes, Almudena Morales Perez, Ainhoa Moreno Ossowsky, Saioa Orgambide Sagardoy) a 13 secondi 523

5° Svizzera (Lorena Leu, Zoe Schiess, Fantine Fragnière, Janice Stettler) a 17 secondi 737.