Atletica – Andrea Dallavalle pronto per i Mondiali di Eugene: “Non vedo l’ora di gareggiare”

Giornata di vigilia a Eugene (USA) dove domani scatteranno i Mondiali 2022 di atletica leggera. Il piacentino Andrea Dallavalle dovrà attendere giovedì prossimo, ma è uno degli uomini più attesi nel salto triplo. Si presenta con il terzo accredito tra i partecipanti (17.28) e insegue una magia. L’azzurro non si è tirato indietro.

“L’anno scorso ho avuto l’onore di calcare questo suolo per la Diamond League, ero contentissimo di tornare perché mi ero trovato davvero bene, c’è un clima pazzesco qua in America e non vedo l’ora di gareggiare per riprovare quelle bellissime emozioni. Ho avuto qualche problemino alla caviglia destra dopo gli Assoluti di Rieti ma tutto è risolto, per fortuna”.