Ciclismo – Il VO2 Team Pink chiude l’avventura tricolore in pista a Noto con altre tre medaglie

Si chiude con altre tre medaglie l’esaltante avventura del VO2 Team Pink ai Campionati italiani Juniores su pista di Noto, in Sicilia. Nella giornata conclusiva della rassegna tricolore in terra siciliana, il sodalizio piacentino ha brillato in campo femminile.

Nella gara Scratch, la “panterina” torinese Vittoria Grassi ha centrato il bronzo, salvo poi conquistare l’argento nella Madison in coppia con la compagna di squadra e conterranea Martina Sanfilippo in una corsa dove la bergamasca Camilla Locatelli è giunta sesta in coppia con Carola Ratti.

Tirando le somme, contando tutte le presenze sul podio tricolore nell’arco dei tre giorni, il VO2 Team Pink del sodalizio Gian Luca Andrina festeggia in primis due titoli italiani, quelli di Vittoria Grassi nella Velocità a squadre con il Piemonte e di Camilla Locatelli nell’Inseguimento a squadre con la Lombardia. Inoltre, ben sette le medaglie d’argento finite al collo delle “panterine”, per tre volte anche sul gradino più basso del podio per un totale di dodici allori.

Il bilancio del direttore sportivo del VO2 Team Pink, Stefano Peiretti

“Chiudiamo questi tre giorni di campionati italiani su pista con un bottino molto buono per la nostra società. Le nostre ragazze sono state protagoniste in tutte le gare, si sono ben comportate e hanno raggiunto ottimi traguardi. Neanche il tempo di rifiatare e ci buttiamo a capofitto su un altro week end molto intenso. Sabato a Soligo (Treviso) parteciperemo alla cronosquadre con Martina Sanfilippo, Valentina Zanzi, Camilla Locatelli e Chiara Sacchi, mentre domenica a Martellago (Venezia) saremo al via della corsa su strada per Donne Juniores a cui si aggiungeranno anche Vittoria Grassi e Sara Guidetti. Il week end lungo terminerà martedì con il campionato italiano a cronometro di categoria a San Giovanni al Natisone (Udine) dove saremo rappresentati da Martina Sanfilippo e Valentina Zanzi”.

Quindi aggiunge

“Sabato cercheremo di offrire un’ottima prestazione in una gara che sarà un primo test in vista del tricolore cronosquadre di fine stagione. Domenica punteremo a un’ottima gara per finalizzare il lavoro di questa settimana fatto in pista con le nostre ruote veloci. Infine, martedì nell’Italiano a cronometro cercheremo di andare a caccia della maglia tricolore o almeno di salire sul podio”.

Scratch Donne Juniores

1° Camilla Marzanati (Racconigi Cycling Team)

2° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

3° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

4° Carola Ratti (Cicli Fiorin)

5° Sofia Dognini (Valcar-Travel & Service)

6° Giorgia Serena (Team Lady Zuliani)

Madison Donne Juniores

1° Marta Pavesi-Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service/Cicli Fiorin) 39 punti

2° Martina Sanfilippo-Vittoria Grassi (VO2 Team Pink) 27 punti

3° Gaia Bolognesi-Valentina Zanzi (Ciclismo Insieme/VO2 Team Pink) 19 punti

4° Aurora Cappelletti-Giulia Miotto (Gauss Fiorin/Breganze Millenium)11 punti

5° Elisa Tottolo-Giulia Vallotto (Conscio Pedale del Sile)

6° Camilla Locatelli-Carola Ratti (VO2 Team Pink/Cicli Fiorin)