Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink cala subito il tris tricolore a Dalmine

Tre titoli italiani con quattro maglie tricolori e alter quattro medaglie (un argento e tre bronzi). E’ ricco e prestigioso il bottino della Bft Burzoni VO2 Team Pink nella prima giornata dei Campionati italiani Juniores a Dalmine, con la formazione piacentina dominatrice della scena nelle gare femminili di categoria.

L’apoteosi è arrivata subito nel pomeriggio con la Velocità a squadre Donne Juniores, dove le “panterine” (otto le ragazze totali convocate dalle cinque regioni di residenza) protagoniste in ognuna delle prime quattro posizioni. Le torinesi Anita Baima e Vittoria Grassi hanno spinto il Piemonte (completato da Asia Rabbia della Racconigi) verso la medaglia d’oro, precedendo il terzetto della Lombardia dove figurava la compagna di squadra casalasca Rebecca Vezzosi.

Medaglia di bronzo per la Toscana di Letizia Tasciotti, che ha piegato l’Emilia Romagna nella finale terzo-quarto posto dove militava Linda Ferrari, altra “panterina”. All’ora di cena, altre maglie tricolori per il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina. Nel Keirin, successo per la veronese Asia Sgaravato, con la Grassi terza davanti alla Baima (quarta). Quest’ultima si è regalata la seconda casacca tricolore vincendo l’Eliminazione davanti alla lombarda Marta Pavesi, con la compagna di squadra Asia Sgaravato medaglia di bronzo e terza davanti a Camilla Locatelli e Vittoria Grassi. Nella Corsa a punti, settimo posto per Giorgia Tagliavini.

Velocità a squadre Donne Juniores

1° Piemonte (Asia Rabbia, Anita Baima, Vittoria Grassi) 42 secondi 235

2° Lombardia (Martina Barbiero, Rebecca Vezzosi, Carola Ratti) 42 secondi 470

3° Toscana (Letizia Tasciotti, Emma Meucci, Beatrice Bertolini) 43 secondi 293

4° Emilia Romagna (Greta Pighi, Linda Ferrari, Arianna Giordani) 43 secondi 401.

Keirin Donne Juniores

1° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

2° Asia Rabbia (Racconigi Cycling Team)

3° Vittoria Grassi (Bft Burzoni)

4° Anita Baima (Bft Burzoni)

5° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

6° Beatrice Bertolini (Conscio Pedale del Sile).

Eliminazione Donne Juniores

1° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

2° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

3° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Camilla Locatelli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2)

6° Linda Ferrari (Bft Burzoni VO2).

