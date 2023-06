Ciclismo – Su strada la Bft Burzoni VO2 Team Pink riparte da Arcade

Riparte dal Veneto la stagione su strada della Bft Burzoni VO2 Team Pink, team piacentino impegnato con la formazione Donne Juniores. Domenica ad Arcade (Treviso) le “panterine” parteciperanno alla gara Donne Open “Gran premio ciclisti Arcade”, con il via alle 14,30 e 112,7 chilometri da affrontare spalmati su due distinti circuiti: il primo (9,8 chilometri) sarà ripetuto sei volte, mentre il secondo (13,4 chilometri) dovrà essere affrontato tre volte.

Nove le “panterine” in gara, guidate dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati: in sella saliranno Linda Ferrari, Camilla Locatelli, Sara Guidetti, Asia Sgaravato, Vittoria Grassi, Giorgia Tagliavini, Letizia Tasciotti, Eleonora La Bella e Francesca Sorgi.

La line-up della VO2 Team Pink

Linda Ferrari (2006)

Camilla Locatelli (2005)

Sara Guidetti (2005)

Asia Sgaravato (2006)

Vittoria Grassi (2005)

Giorgia Tagliavini (2006)

Letizia Tasciotti (2006)

Eleonora La Bella (2006)

Francesca Sorgi (2006).

Poker di medaglie in pista

Giovedì da protagonista in pista per la “panterina” Junior Letizia Tasciotti, in gara ieri nel campionato regionale al velodromo di Firenze. Per lei, poker di medaglie: oro nella Corsa a punti e nell’Eliminazione, argento nello Scratch e nell’Inseguimento individuale.