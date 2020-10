Ciclismo, la stagione del VO2 Team Pink si chiude con un podio

A Vigasio terzo posto per l’Esordiente reggiana Linda Ferrari. Per il VO2 Team Pink piacentino anche altri tre piazzamenti

Si è chiusa con un podio la stagione delle formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve del VO2 Team Pink, protagonista a Vigasio (Verona) nel Trofeo Petrucci. La domenica in sella è iniziata con la corsa riservata alle più piccole, dove la reggiana Linda Ferrari ha centrato il terzo posto nella volata vinta da Asia Sgaravato (Petrucci Ekoi). Nella top ten, un’altra “panterina”, la parmense Emma Del Bono, nona all’arrivo e sesta nella graduatoria dei secondi anni. Il sodalizio piacentino ha brillato anche nella corsa Allieve nuovamente con atlete reggiane: nella corsa vinta da Beatrice Bertolini, quinto posto per Elisa Incerti e nono per Martina Campitiello.

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Vigasio

1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi) 34 chilometri 200 metri in 59 minuti 6 secondi, media 34,721 chilometri orari

2° Vittoria Pirro (Ossanesga)

3° Linda Ferrari (VO2 Team Pink)

4° Francesca Genna (Uc Lupi)

5° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli)

6° Virginia Iaccarino (Team 1971)

7° Desiré Bertoldo (Scuola ciclismo Vo’)

8° Carlotta Colombo (Cesano Maderno)

9° Emma Del Bono (VO2 Team Pink)

10° Vanessa Moser (Team femminile Trentino)

Classifica Donne Esordienti primo anno

1° Francesca Genna (Uc Lupi)

2° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli)

3° Carlotta Colombo (Cesano Maderno)

4° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

5° Giada Fornasiero (Cycling Team Petrucci Ekoi)

6° Silvia Bordignon (Uc Lupi)

7° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

8° Ilaria Marinetto (Breganze)

9° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

10° Martina Vigorelli (Cicli Fiorin)

Classifica Donne Esordienti secondo anno

1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi)

2° Vittoria Pirro (Ossanesga)

3° Linda Ferrari (VO2 Team Pink)

4° Virginia Iaccarino (Team 1971)

5° Desiré Bertoldo (Scuola Ciclismo Vo’)

6° Emma Del Bono (VO2 Team Pink)

7° Vanessa Moser (Team Femminile Trentino)

8° Maddalena Lodi Rizzini (Mincio Chiese)

9° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

10° Paola Tarolli (Alto Adige).

Donne Allieve Vigasio

1° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) 51 chilometri 300 metri in 1 ora 28 minuti 15 secondi, media 34,878 chilometri orari

2° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme)

3° Angelica Battisti (Veloce Club Borgo)

4° Giulia Vallotto (Conscio Pedale del Sile)

5° Elisa Incerti (VO2 Team Pink)

6° Stella Spadini (Luc Bovolone)

7° Giulia Miotto (Club Ciclistico Este)

8° Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

9° Martina Campitiello (VO2 Team Pink)

10° Francesca Cerofolini (Cycling Team Petrucci Ekoi).