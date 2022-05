Ciclismo – Luca Chiesa concede il bis: la gran fondo Perini è ancora sua! – FOTO e VIDEO

Luca Chiesa non conosce limiti! Dopo la vittoria di un anno fa davanti a gente del calibro di Tommaso Elettrico e Federico Pozzetto, il talento piacentino delle due ruote trionfa anche nel 2022 e timbra il secondo successo consecutivo alla “Gran Fondo Giancarlo Perini”. Il portacolori della “MG.K.VIS Dal Colle” arriva sul traguardo del percorso lungo (130km e oltre 2200 metri di dislivello positivo) in solitaria, salutando il pubblico e godendosi il trionfo. Alle sue spalle Pietro Dutto (+2’01”, Team Mentecorpo) e Stefano Bonanomi (+2’02”, Team MP Filtri).

In carriera, questo è il terzo successo per Chiesa sulle strade di casa. Dopo la straordinaria affermazione di Siena alla “Strade Bianche”, il campione piacentino sta vivendo un 2022 di altissimo livello. Per l’atleta biancorosso spaventoso anche il tempo. L’anno scorso vinse in 3h38’17”; quest’anno ha esultato in 3h28’24”: ben dieci minuti in meno. Semplicemente ingiocabile.

Gran Fondo Perini 2022 – l’arrivo di Luca Chiesa